Clube dos Subtenentes e Sargentos apresentam sua nova diretoria

O evento contou com a presença de integrantes do 5º Regimento de Carros de Combate e seus familiares

Compartilhar no Facebook

O Clube dos Subtenentes e Sargentos Max Wolf Filho realizou, no dia 30 de junho, um jantar de apresentação de sua nova diretoria.

O evento, patrocinado pelo clube e que contou com a presença de integrantes do 5º Regimento de Carros de Combate e seus familiares, também realizou uma homenagem aos aniversariantes dos meses de abril, maio e junho do corrente ano.

Fazem parte da nova diretoria o Subtenente Stall – presidente, 1º sgt. Valdenei – vice-presidente, 3º sgt. Eridan – primeiro secretário, 1º sgt. Barros – segundo secretário, 2º sgt Santiago – primeiro tesoureiro, 3º sgt Kosmala – segundo tesoureiro, 2º sgt Garibaldi – diretor de patrimônio, 3º sgt Maisto – vice-diretor de patrimônio e 3º Sgt Karina – diretora administrativa.

O Clube de Subtenentes e Sargentos apoia o 5º RCC nas mais diversas missões, seja em atividades de cunho social, esportivo ou de seleção de pessoal, além de proporcionar, através de sua estrutura, momentos de lazer para a família militar.