CMEI Lenir Rodrigues promoveu a 1ª Edição do Dia da Família

Na tarde do último sábado (19) foi realizada a 1ª Edição do Dia da Família “Minha Família é D+”, promovida pelo CMEI Prof.ª Lenir Rodrigues na Associação Atlética Souza Cruz em Rio Negro.

O objetivo do evento foi a socialização e a interação entre CMEI e família. Participaram das atividades: famílias, alunos, professores e funcionários. As brincadeiras foram todas gratuitas. Houve dança de zumba com a Prof.ª Geisa Brambilla Fernandes, pêndulo, corrida de saco, cabo de guerra, circuito, futebol, camarim de pintura, piscina de bolinha e cama elástica.

O evento ficou ainda mais animado com a participação das personagens Bob Esponja e Patrick do Circo Social fazendo a alegria da criançada. O CMEI agradeec aos comerciantes e as empresas de Rio Negro e Mafra que colaboraram com doação de brindes que foram sorteados para a família presente.