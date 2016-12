Colégio agrícola de Rio Negro terá cooperativa-escola

O governador assinou protocolo de intenções com a Ocepar para capacitação profissional de alunos dos colégios estaduais agrícola.

O protocolo de intenções entre a Secretaria de Estado da Educação e a Ocepar vai incentivar o ensino do princípio e da cultura cooperativistas em colégios agrícolas e florestais paranaenses. Nessas unidades, os estudantes recebem uma formação profissional de nível técnico para atuarem na área de agropecuária.

O objetivo da parceria é facilitar a criação de “cooperativas-escola” nas unidades da rede estadual. Isso será feito por meio de intercâmbio de conhecimentos, experiências e informações técnicas e científicas, realização de cursos, programas, palestras, cursos e seminários. O colégio agrícola de Rio Negro Lysimaco Ferreira da Costa também terá cooperativa-escola.

Serão organizadas cooperativas-escola nas unidades estaduais que ofertam cursos técnicos de agropecuária e floresta. Haverá treinamento e formação para alunos e professores, elaboração de cartilhas de orientação sobre organização e gestão de cooperativas.

“As escolas agrícolas estaduais têm produção, que é utilizada em projetos pedagógicos e também na alimentação dos alunos”, explicou a secretária da Educação, Ana Seres. “A comercialização dessa produção passará a ser feitas pelas cooperativas-escola, que são compostas pelos próprios alunos, com a orientação dos professores e da comunidade. O excedente irá retornar para os próprios projetos das escolas”, contou.

As unidades que terão cooperativas-escola são as de Apucarana (colégio Manoel Ribas), (Apucarana), Arapoti, Cambará (colégio Mohamad Ai Hamzé), Campo Mourão, Castro (colégio Olegário Macedo), Clevelândia (colégio Assis Brasil, Diamante do Norte (colégio Noroeste), Foz do Iguaçu (colégio Manoel Moreira Pena), Francisco Beltrão (colégio Sudoeste), Guarapuava (colégio Arlindo Ribeiro), Lapa, Palmeira (colégio Getúlio Vargas), Palotina (colégio Adroaldo Augusto Colombo), Pinhais (Newton Freire Maia), Rio Negro (Lysimaco Ferreira da Costa), Santa Mariana (Fernando Costa), Toledo e Umuarama.