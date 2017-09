Colégios Caetano, Alvino e Agrícola recebem R$ 100 mil do programa Escola 1000

Na quinta-feira (31) os Colégios Caetano Munhoz da Rocha, Alvino Schelbauer e Agrícola Lysimaco Ferreira Costa, receberam do governo do estado R$ 100 mil cada um. A verba faz parte do programa “Escola 1000”, uma referência às 1000 escolas que serão beneficiadas no estado do Paraná. São R$ 100 milhões destinados à substituição parcial ou total de coberturas, incluindo a cobertura de quadras esportivas, forros, calhas, instalações elétricas e sanitárias, substituição de pisos, esquadrias e reformas de cozinhas e refeitórios, entre outros.

Durante o evento da entrega do repasse financeiro a direção do Colégio Caetano apontou que o dinheiro recebido irá fazer uma transformação na unidade escolar, resolvendo problemas que a escola não vinha conseguindo solucionar. O valor de R$ 100 mil que já está em uma conta do Colégio será usado par a reforma completa de dois banheiros do piso inferior, demolição e construção de um novo muro na divisa com a clinica de fisioterapia, a construção de outro muro de divisa em outro ponto da escola, reparo das quadras poliesportivas, reforma do telhado com impermeabilização da laje do bloco 2, reforma de salas de aulas, reforma da sala de materiais, colocação de uma porta de acesso ao bloco 2, substituição da porta de entrada do colégio e pintura.

Participaram do evento que contou com a apresentação da Banda Marcial do Colégio Caetano, autoridades do estado, do município e representantes da Fundepar e do Núcleo de Educação e a comunidade escolar.