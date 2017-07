Começou o XXI Seminário de Educação de Rio Negro

Neste ano o seminário será voltado para a valorização do profissional da educação com o tema: “Professor pilar do conhecimento semeando o amanhã”.

O já consolidado Seminário de Educação de Rio Negro que começou hoje chega na sua 21ª edição. Serão três dias onde os professores do município e da região terão oportunidade de adquirir conhecimento e trocar experiências.

Diferente de outras edições, neste ano, o XXI Seminário de Educação de Rio Negro será no Clube Rionegrense, no centro da cidade.

A abertura aconteceu com o profº dr. José Meciano Filho, mais conhecido por Nino Paixão, doutor em neurociência pela Unicamp, que ministrará a palestra “Ensinando e aprendendo com prazer: A Neurociência entra em ação”. Já no período da tarde foi a vez do Rubem Barros com a palestra “Inovação e qualidade na Educação: Dilemas”.

Na quinta-feira, será a vez dos palestrantes Casemiro Campos e Emília Cipriano, subirem ao palco trazendo conhecimento aos professores.

Encerrando o evento na sexta-feira mais duas palestras uma com Gustavo Moretto e a outra do Max Haetinger – “Escola se encanta e transforma vidas: Estabelecendo novas relações no ambiente escolar”.

Também haverá atividades culturais durante as noites do XXI Seminário, que serão abertas ao público. Quarta-feira haverá apresentação do Coral Rio Negro e show da dupla rionegrense Alisson e Breno. Na quinta-feira a banda do Mauri e o Coral do professor Reginaldo farão suas apresentações.