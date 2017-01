Comerciantes e moradores de Rio Negro reclamam da falta de policiamento e dos contínuos roubos e assaltos

Os comerciantes de Rio Negro e também os moradores de praticamente toda a cidade estão perdendo a paciência com a administração municipal que foi reeleita mas que, nos últimos quatro anos, não se mexeu para de fato, conseguir junto ao governo do estado, aumentar o número de policiais em atuação na nossa cidade

Segundo os moradores, praticamente todos os dias pessoas são assaltadas, casas arrombadas e estabelecimentos comerciais invadidos por marginais muitas vezes armados e que não se preocupam nem mesmo com as câmeras de vigilância internas ou externas confiantes na impunidade gerada pela falta de efetivo policial da cidade.

Sabemos que tanto a polícia militar como a polícia civil tentam cumprir com o seu papel da melhor maneira possível diante da atual realidade mas, já passou da hora do município de Rio Negro merecer a devida atenção do governo estadual e possuir um número de policiais militares de acordo com o tamanho da cidade.

Se nos anos anteriores a pavimentação de ruas era uma prioridade para a administração municipal, hoje em dia, diante da criminalidade, quando se anuncia novas obras dessa natureza, a população de um modo geral acaba criticando o fato, reclamando que enquanto as ruas ficam belas, os moradores ficam presos em casa sem poder sair com segurança para transitar nas novas vias asfaltadas.

Fonte: Riomafra On-line