Comerciantes e moradores de Rio Negro reclamam da falta de policiamento e dos contínuos roubos e assaltos

Formaram-se muitos policiais semana passada no Paraná, a única unidade que não recebeu policiais foi a unidade da LAPA que é o comando da cidade de Rio Negro, era para ocorrer a escola de 30 alunos na Lapa mas foi cedido para união da Vitória no início do Curso. Existem muitos policiais que moram em Riomafra e tem que suprir Lapa, Pien, Quitandinha e Campo do tenente, e a cidade de Rio Negro esta defasada. Houve uma falha de alguém por não ter vindo policiais novos, assim como viaturas que estão precárias. Tudo isso é POLITICAGEM. Alguns estão saindo e se aposentando e a situação só vai piorar, a não ser que algum deputado faça algo, ou o prefeito bata na porta do governador e o próprio governador ordene a transferência de pelo menos 20 policiais que é o mínimo.