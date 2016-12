Comoção e multidão marcaram o velório do prefeito eleito de Piên

O prefeito eleito de Piên, na Região Metropolitana de Curitiba, Loir Dreveck (PMDB), de 52 anos, morreu na tarde deste sábado 17. Ele estava hospitalizado em Jaraguá do Sul, desde que foi baleado na cabeça por um motociclista, na quarta-feira (14). Loir se recuperava bem havia até expectativa de alta para início desta semana. O estado de saúde agravou-se e Loir não resistiu.

A esposa do político, Patricia Dreveck, também escreveu sobre a morte de Dreveck em sua página pessoal no Facebook. Veja abaixo a íntegra da publicação:

“Foi uma multidão de pessoas amigas rezando pelo Loir e por todos nós da família. E agora é com o coração sangrando que informo que o meu Loir Dreveck, o nosso prefeito ja se encontra na presença de Jesus. Tenhamos muita força nestas próximas horas que vamos dar o nosso Adeus a ele. Deus abençoe a todos vocês que rezaram e acreditaram. Deus decidiu levá-lo e a nós cabe aceitar e continuar em oração para que o esposo, pai, amigo, companheiro possa levar aos céus a sua alegria contagiante que todos nós tivemos o privilégio de conhecer. Shalom!”.

Uma missa de corpo presente lotou o Santuário Nossa Senhora das Graças na tarde deste domingo (18). O caixão com o corpo de Dreveck saiu do local do velório em um cortejo com vários carros até a igreja. A despedida mobiliza a cidade.

Após a missa de corpo presente, o caixão foi levado no caminhão na Defesa Civil até o Cemitério Municipal de Piên. O enterro foi acompanhado por centenas de pessoas.

Continuidade

Em relação a questão política, a assessoria de comunicação da Prefeitura afirmou que o vice-prefeito Livino Tureck, assumirá o cargo de prefeito no dia 1º de janeiro. A posse está marcada para às 10h30, na Câmara de Vereadores de Piên. Diante da situação, o município fica sem vice-prefeito e caso haja a necessidade de ausência de Livino da cidade, o presidente da Câmara assume interinamente.

Loir Drevek (PMDB) foi eleito nas eleições municipais de 3 de outubro. Ele obteve 4.232 votos, enquanto o segundo colocado fez 4.113.

Polícia Civil diz ter suspeitos da morte de Loir

Ele foi vítima de um atentado a tiros na manhã de 14 de dezembro, quando seguia em um carro da Prefeitura, com destino a São Bento do Sul, em Santa Catarina. No carro seguiam anda a esposa, a filha e o motorista. Conforme o que foi divulgado até o momento, um motociclista se aproximou do carro e atirou, atingindo Drevek duas vezes na cabeça. Ele foi encaminhado ao hospital de São Bento, na sequência foi transferido a uma casa hospitalar de Jaraguá do Sul, mas morreu no dia 17 de dezembro.

A assessoria de imprensa da Polícia Civil afirmou na manhã desta segunda-feira (19), que as investigações referentes ao crime que vitimou o prefeito eleito de Piên, Loir Drevek estão bastante adiantadas. A assessoria disse ainda, que não irá revelar detalhes neste momento para não atrapalhar o andamento dos trabalhos, mas já existem suspeitos.

Confundido?

Nascido em Rio Negro (PR), casado em Canoinhas, onde nasceram seus três filhos e atualmente morando em Irineópolis, o segurança Genesio Amarildo Moreira de Almeida foi morto uma semana antes em Piên (PR). A Polícia acredita que ele tenha sido confundido com Loir.

Genesio dirigia um Logan branco quando foi interceptado por um motociclista, que parou ao lado do veículo e acertou quatro disparos na sua cabeça. A Polícia investigava o caso como uma tentativa de assalto, mas mudou a linha de investigação com atentado cometido contra o prefeito eleito de Piên.

Loir Dreveck levou dois tiros na cabeça. O crime aconteceu na PR-420, próximo ao Posto Fiscal de Fragosos, próximo do local onde Genésio foi morto. Um motociclista se aproximou do carro, identificou os ocupantes e deu quatro tiros em direção ao prefeito eleito, sendo que dois acertaram a cabeça. No dia do ocorrido, o prefeito eleito de Piên tinha passado pelo mesmo local cerca de dez minutos antes, também em um Logan branco da Prefeitura.

Genesio não tinha passagens pela polícia e era, conforme as investigações da polícia, um sujeito honesto e trabalhador. Porém, a aparência física era semelhante a de Loir.