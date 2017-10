Concluído o curso de Produção de Alimentos – Derivados do milho

Finalizando o curso de Produção de Alimentos – Derivados do Milho já com produtos confeccionados pelos alunos, entre os derivados do milho estão a Pamonha – doce e salgada, o curau, bolo de fubá, geladinho de milho e bolo de resíduos.

O curso com duração de dois dias, iniciado na última segunda-feira 23, foi oferecido aos empreendedores do Turismo Rural através do município de Rio Negro, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – Senar e o Sindicato Rural, na cozinha do Salão 06 de Agosto, ministrado pela instrutora do Senar, Joelma Kapp.