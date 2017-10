Concurso fotográfico “Revelando Rio Negro” está com inscrições abertas

Participe fotografando as belezas da nossa cidade!

A prefeitura de Rio Negro, através da Secretaria de Cultura e Turismo, lançou o Concurso Fotográfico Revelando Rio Negro 2017. O tema “Rio Negro. Memórias, cores e história” é um convite aos fotógrafos, profissionais ou amadores, a registrarem pontos turísticos, festividades, manifestações culturais, características típicas e tudo mais que sua criatividade desenvolver a cerca de nossa cidade.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até o dia 12 de dezembro, na Secretaria de Cultura e Turismo – anexa a Prefeitura Municipal. Serão aceitas até três fotos por participante, que devem ser entregues no ato da inscrição, reveladas em tamanho 20x30cm e em arquivo digital em alta resolução.

O edital completo está disponível no site www.rionegro.pr.gov.br, na aba Licitações – Concursos.

O resultado do Concurso será revelado no dia 20 de dezembro, durante a Programação Natalina de Rio Negro. A premiação será de R$ 1.000,00 para o 1º lugar; R$ 600,00 para o 2º lugar e R$ 400,00 para o 3º lugar. As fotos inscritas serão cedidas ao Município de Rio Negro, podendo integrar o material artístico e de divulgação da cidade.