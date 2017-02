Conheça as bibliotecas de Rio Negro e Mafra e desenvolva o hábito da leitura

Você possui o hábito da leitura? Quantos livros você leu no último ano? Pesquisas recentes indicam que no Brasil a prática da leitura é apreciada pela minoria da população. De acordo com os estudos, o brasileiro lê em média quatro livros por ano, sendo que a Bíblia aparece em primeiro lugar entre os gêneros preferidos, seguido de livros didáticos, romances, livros religiosos, contos, literatura infantil, entre outros.

É fato que o avanço tecnológico faz com que o movimento nas bibliotecas diminua. Entretanto, ainda há pessoas que preferem ler e folhear as páginas de um bom livro impresso. Com o objetivo de divulgar e incentivar o hábito da leitura em nossas cidades, o portal Click Riomafra visitou algumas bibliotecas de Rio Negro e Mafra. Conheça cada uma delas:

BIBLIOTECA PROFESSOR VENCESLAU MUNIZ

A biblioteca pública municipal da cidade de Rio Negro foi criada em 1926. Com mais de 90 anos de história, o local possui atualmente um amplo espaço e acervo. São aproximadamente 26 mil livros à disposição do público para leitura e empréstimo. Há também a seção infantil, onde há aproximadamente três mil livros. Além disso, a biblioteca dispõe de fitas de vídeos, mapas, periódicos, entre outros materiais. É coordenada pela bibliotecária Janice Lüders, que atua no local há quase trinta anos.

No local também há exposições, mesas para leitura em grupo e TV disponível. Várias atividades são realizadas na biblioteca, como a Gincana Cultural envolvendo escolas, trabalhos de estímulos à leitura para as crianças, pintura, contação de histórias e teatro de fantoches.

A biblioteca Professor Venceslau Muniz fica localizada na Rua Doutor Getúlio Vargas, nº 680, no Centro da cidade. O horário de atendimento é das 08 às 11h30 e das 13h às 17h. Para realizar empréstimos de livros ou de outros materiais, é preciso fazer a carteirinha. Basta apresentar no local um comprovante de residência (conta de luz ou telefone) e a carteira de identidade. A biblioteca aceita doações de livros para enriquecer ainda mais o acervo.

O nome da biblioteca é em homenagem ao professor mais antigo da cidade, que teve papel fundamental no desenvolvimento de muitos cidadãos rionegrenses com o seu exemplo de vida, civismo e trabalhos dedicados a Rio Negro.

BIBLIOTECA CIDADÃ ARACY GUIMARÃES ROSA

Inaugurada em 2012 no bairro Volta Grande, em Rio Negro, a biblioteca Cidadã Aracy Guimarães Rosa dispõe de um acervo de aproximadamente três mil livros. Fica localizada na Rua Juvenal Ribeiro da Silva, nº 95. No local também há o espaço infantil, mesas para leitura e duas salas para a realização de atividades diversas, como gincanas culturais e cursos de pintura, entre outros que são realizados em determinados períodos do ano. Atualmente a biblioteca está fechada, mas o reinício das atividades está previsto para o mês de março.

O nome da biblioteca homenageia a mulher que nasceu na cidade de Rio Negro e ficou conhecida mundialmente. Em sua trajetória de vida, Aracy Guimarães Rosa foi esposa do diplomata e escritor romancista Guimarães Rosa e atuou para salvar centenas de judeus do Nazismo. Por isso ficou conhecida como “Anjo de Hamburgo” e foi homenageada nos museus do Holocausto de Jerusalém e de Washington.

BIBLIOTECA PROFESSORA ALZIRA MARIA DO VALLE

A biblioteca pública municipal da cidade de Mafra fica localizada na Rua Felipe Schmidt, nº 494, próxima ao Colégio Barão de Antonina. O horário de atendimento é das 08 às 12h e das 13h30 às 17h. Atualmente conta com um acervo de aproximadamente 18 mil exemplares, que é composto por livros de literatura e informações em geral, revistas, multimídia, entre outros. No local também há a seção infantil, onde boa parte do acervo é fruto de doações da população.

A biblioteca Professora Alzira Maria Do Valle foi inaugurada em 27 de setembro de 1970. O nome homenageia a professora que se destacou em Santa Catarina e no Paraná por incentivar a leitura.

BIBLIOTECA CONSELHEIRO MAFRA

A biblioteca Conselheiro Mafra fica localizada na Avenida Presidente Nereu Ramos, nº 1071, em anexo ao Campus Mafra da Universidade do Contestado (UnC). O atendimento ocorre das 08 às 12h e das 13h às 22h30. O nome é em homenagem a Manuel da Silva Mafra, advogado que teve grande importância na solução judicial da Guerra do Contestado, e, por isso, também dá o nome à cidade.

Além de atender aos estudantes, o local é aberto ao público em geral para a prática da leitura, consultas e o uso de computadores com Internet para pesquisas. É possível verificar através do site www.unc.br/bibliotecas se um livro está disponível na biblioteca, que possui um acervo aproximado de 33 mil títulos, além de outros materiais.

Atualmente a biblioteca também disponibiliza um espaço para realização de exposições com o objetivo de colaborar com a divulgação dos artistas locais.

BIBLIOTECA DO SESC – UNIDADE MAFRA

Localizada na Rua Quintino Bocaiúva, nº 171, no bairro Vila Ferroviária, a biblioteca da unidade do Sesc em Mafra conta com um acervo aproximado de três mil títulos, com foco na literatura brasileira. Também há a seção infantil com diversos livros.

A biblioteca é aberta ao público em geral de forma gratuita. No local também é possível utilizar computadores para pesquisas na Internet e digitação de trabalhos. O empréstimo de livros é possível mediante a apresentação da carteirinha do Sesc, que pode ser feita gratuitamente na própria unidade, que foi inaugurada em 2015.

O atendimento durante a segunda, quarta e sexta-feira ocorre das 08h às 11h30 e das 13h às 18h30. Já na terça e quinta-feira o horário é das 10h às 12h30 e das 14h às 20h.

Na biblioteca também são realizadas atividades culturais, como a Roda de Leitura, que tem como objetivo ampliar o repertório literário dos participantes, além de buscar novas maneiras de interagir com o livro de maneira prazerosa, reconhecendo-o como fonte de múltiplas informações e entretenimento. A ação também permite compartilhar experiências, confrontar interpretações e estabelecer relações com outros textos, além de explorar e conhecer o acervo literário da biblioteca do Sesc Mafra.

BIBLIOTECA DO SENAC – UNIDADE MAFRA

Também inaugurada em 2015, a unidade do Senac em Mafra conta com uma biblioteca rica em conhecimento técnico. Com um acervo aproximado de mil livros, a biblioteca possibilita que o público frequente o local de forma gratuita para leitura e também para a realização de pesquisas na Internet. Não há a necessidade de possuir a carteirinha do Senac para frequentar o local. O horário de atendimento é das 15 às 22h. A unidade fica localizada na Rua Felipe Schmidt, nº 809, no Centro da cidade.

No acervo há livros de diversas áreas de atuação, como administração, enfermagem, informática, direito e design. Também há livros de literatura e livros próprios para quem deseja estudar para um concurso público. Além disso, a biblioteca possui um acervo multimídia e materiais de apoio (simulador de treino) que auxiliam os alunos e/ou profissionais da área de enfermagem.

Além de disponibilizar a biblioteca ao público gratuitamente, a unidade do Senac Mafra também realiza doações de livros. Todos os livros disponíveis ficam à disposição do público na entrada da biblioteca.

BIBLIOTECA DA UNINTER – UNIDADE RIO NEGRO

A unidade de Rio Negro do Centro Universitário Internacional (Uninter) possui uma biblioteca que contém aproximadamente três mil livros. O local é aberto ao público para leitura e consultas. O horário de atendimento é das 13h30 às 21h30.

O polo fica localizado na Rua Doutor Getúlio Vargas, nº 773, no Centro da cidade.

ENCONTRO COM ESCRITORES LOCAIS

O Click Riomafra promoverá em breve um encontro reunindo os escritores naturais de Rio Negro e Mafra. O evento fará parte das comemorações do aniversário de 10 anos do portal. Se você possui uma obra publicada entre em contato através do e-mail jornalismo@clickriomafra.com.br para obter mais informações. A data do evento ainda será divulgada para que o público possa prestigiar e conhecer os autores locais, bem como as suas obras.

O hábito da leitura é algo que precisa ser desenvolvido constantemente. A leitura oferece diversos benefícios, então vale a pena frequentar e valorizar as bibliotecas das nossas cidades. Há diversas opções de livros disponíveis de forma gratuita. Aproveite e enriqueça o seu conhecimento.

Clique aqui e visualize todas as fotos do ambiente interno de cada biblioteca.

Assista ao vídeo criado em 2016 em homenagem aos 90 anos da biblioteca Professor Venceslau Muniz:

Assista ao documentário “Esse Viver Ninguém Me Tira”, que conta a história de Aracy Guimarães Rosa: