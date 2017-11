“Continuamos esquecidos”, dizem os moradores da localidade do Lageado em Rio Negro

No mês de setembro a comunidade do Lageado dos Vieiras foi manchete no jornal Gazeta de Riomafra e nos sites e redes sociais, quando durante o desfile cívico organizado na localidade, com a presença do vice-prefeito, os moradores protestaram pedindo mais atenção do executivo municipal principalmente em infraestrutura, segurança, educação e saúde.

Pouco mais de dois meses se passaram e os moradores continuam indignados. Segundo eles, a situação só se agravou, os problemas são os mesmos e até mais graves na situação das estradas nesta época de chuvas.

Além da Prefeitura, os moradores do Lageado estão cobrando um posicionamento da Câmara de Vereadores e de seu presidente, que na opinião deles também deixa de lado a comunidade e ao invés de cobrar o executivo, diz que as estradas do interior do município estão em perfeitas condições.

A indignação é tamanha pelo esquecimento da comunidade perante a atual administração, segundo vários moradores, que já se fomenta criar um movimento para tornar a localidade em município, separando-se de Rio Negro. Segundo um dos moradores, sabe que é muito difícil tornar o Lageado num município, até pela pouca população e receita, até por outras questões constitucionais, mas, “talvez seria a única saída de nossa localidade não ser mais esquecida pela atual administração municipal, estamos cansados...” – desabafam.