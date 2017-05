Contra o vandalismo, Rio Negro terá campanha com o lema “Não destrua o que é seu e de todos nós”

Os constantes atos de vandalismo na cidade de Rio Negro tem preocupado a prefeitura, que pretende lançar um programa de conscientização. Os atos são praticados contra os bens públicos na área urbana e também no interior.

Lâmpadas e às vezes a sua própria capa de proteção são destruídas por pedradas de vândalos, na maioria das vezes menores de idade. As placas de trânsito são danificadas apenas pelo prazer de destruir algo público trazendo riscos de graves acidentes pela falta de sinalização. Pontos de ônibus são danificados ou pichados. Isto tem trazido muitos prejuízos à prefeitura, que tem que tirar recursos que poderiam ser usados na compra de remédios na saúde ou de merenda escolar na educação para recuperar os estragos causados pelo vandalismo infantojuvenil.

Além da educação no lar para orientar os filhos a serem bons cidadãos e com princípios de preservação do patrimônio público e particular, a prefeitura irá realizar campanhas nas escolas e através das associações e entidades dos bairros.

Um material informativo está sendo elaborado para conscientizar a população a preservar o patrimônio público que não é da prefeitura, mas de todos nós. A campanha terá o lema: “Não destrua o que é seu e de todos nós”.