Corpo de Bombeiros de Rio Negro contam com cinco novos soldados

Desde a última semana o Corpo de Bombeiros de Rio Negro contam com cinco novos integrantes, entre eles, três são naturais de Mafra, e um de Rio Negro, entre eles uma mulher. Com estes novos integrantes a companhia passa contar com 33 soldados com a missão de atender os municípios de: Rio Negro, Campo do Tenente, Quitandinha e Piên.

Estes cinco novos integrantes estão entre os vários bombeiros militares formados em concurso público no ano passado, onde receberam treinamentos durante nove meses na escola de formação nos municípios de Piraquara e São José do Pinhais. Lá eles tiveram disciplinas como: combate a incêndio, salvamento vertical, busca aquática, prevenção, matérias de legislação, entre outras, agora estão aptos a exercerem a valorosa profissão de bombeiro militar, iniciando suas carreiras em Rio Negro. Eles exercerão atividades administrativas e operacional na companhia.

Dentre os novos combatentes que atuarão no Corpo de Bombeiros de Rio Negro, uma mulher, a mafrense Nataniele Fernandes Machado, natural de Mafra que atuará no setor de vistorias, se diz muito orgulhosa em poder estrear na sua profissão justamente na sua terra Natal, conta que não foi nada fácil, enfrentou diversas dificuldades durante a formação, principalmente na parte física, “consegui superar todas as dificuldades e fico muito feliz em poder voltar já formada e estrear como bombeira justamente na minha querida cidade irmã, onde havia poucas vagas para cá” – conta orgulhosa Nataniele.

Conheça quem são os novos soldados, de onde vieram e a área que atuarão:

РLeandro Louren̤o Leite (bairro Bom Jesus, Rio Negro) РOperacional: ambul̢ncia e caminḥo;

РRafael Pedro Wolski (Restinga РMafra): Compras e Licita̵̤es;

РJhonatan Rodrigo Schifter (Vila Ivete РMafra): Operacional: ambul̢ncia e caminḥo;

– Nataniele Fernandes Machado (Vila Fomosa – Mafra): Vistorias;

– Jediel da Silva Santos (Paranavaí-PR): Operacional: ambulância e caminhão.