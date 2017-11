Corpo de Bombeiros de Rio Negro marca presença no XVII Senabom 2017

O Seminário Nacional de Bombeiros (SENABOM) é considerado o maior e mais conceituado evento de prevenção e combate a incêndio do País. Tem como objetivo apresentar novas tecnologias do mercado, promover o intercâmbio comercial entre empresas estrangeiras e brasileiras, proporcionar a troca de experiências das operações dos bombeiros em todo Brasil e, ainda, reunir profissionais ligados aos setores de prevenção, combate à incêndio, resgate e emergência.

Durante o evento, diversos artigos científicos foram apresentados por oficiais e praças de todos os Corpos de Bombeiros do país.

Ganhou destaque o trabalho elaborado pelo Sd. QPM 2-0 Bruno Grockoski, bombeiro-militar pertencente ao Corpo de Bombeiros de Rio Negro, sendo aprovado com nota máxima, ficando entre os 5 melhores apresentados.

O tema apresentado foi o estudo da “Relação entre o fenômeno da calcinação e a redução da resistência do concreto armado em situações adversas”. O trabalho visa ajudar os chefes de operações em uma situação de combate a incêndio, na tomada de decisão com relação ao colapso da estrutura.

Vale ressaltar, que o Sd. Grockoski é formado em Engenharia Cívil, pela Universidade do Contestado (UNC) Mafra.

CAMPEONATO BRASILEIRO DE SALVAMENTO AQUÁTICO

Depois de dois dias de provas, a equipe do Corpo de Bombeiros do Paraná ficou em 5º lugar geral do Campeonato Sul-americano de Salvamento Aquático (Sobrasa Rescue 2017). A competição teve a participação de mais de 350 atletas, de 16 Estados do país e foi composta por baterias que envolveram provas de praia e piscina, exigindo preparo e conhecimento das mais diversas técnicas de salvamento aquático. O campeonato, vencido pela Paraíba, foi dividido em 15 categorias, de acordo com a faixa etária.

Rio Negro se destacou com a Sd. QPM 2-0 Sara Evers, que obteve quatro medalhas na competição, sendo elas: 3º lugar no revezamento 4×25 com boneco; 3º lugar no salvamento com tubo em dupla; 3º lugar no salvamento com pranchão em dupla; 5º lugar no Aquatlhon.