Curso de ‘Derivados do Leite’ é realizado em Rio Negro

A prefeitura de Rio Negro, juntamente com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar) e o Sindicato Rural de Rio Negro, realizou nos dias 04 e 05 de dezembro o Curso de Produção de Alimentos – Derivados do Leite, na cozinha do Salão 06 de Agosto.

Os alunos, orientados pela instrutora Joelma, produziram uma variedade de queijos, doces e bebidas lácteas. O curso foi destinado aos produtores rurais que atuam ou desejam atuar no Turismo Rural de Rio Negro.

A realização deste curso oferece capacitação aos produtores rurais, com informações e técnicas de grande valia. O intuito é preparar esses produtores para garantir a excelência no atendimento ao turista e na confecção dos produtos que serão comercializados, aumentando a renda nas propriedades.

Este foi o curso de encerramento em 2017. Ao longo do ano foram realizados os Cursos de Piscicultura; Derivados da Tilápia; Geleias, Doces de Corte e Doces Pastosos; Panificação e Derivados do Milho. Para 2018, mais cursos já foram solicitados junto ao Sindicato Rural de Rio Negro, que agora aguarda a resposta do Senar. A expectativa é de que o próximo ano seja tão produtivo quanto este, promovendo ainda mais o desenvolvimento do Turismo Rural em Rio Negro.

A Secretaria de Cultura e Turismo faz um agradecimento especial a Igreja Matriz Bom Jesus da Coluna, por ceder o espaço para a realização dos cursos de Produção de Alimentos, ao Colégio Agrícola Lysimaco Ferreira Costa, pela doação de parte do leite que foi utilizado neste curso. Agradece também a importante parceria com o Sindicato Rural de Rio Negro e com o Senar, que proporcionou a realização dos cursos, a todos os alunos e demais parceiros que auxiliaram no desenvolvimento dos trabalhos.