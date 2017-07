Curso de geleias, doces de corte e doces pastosos é realizado em Rio Negro

Compartilhar no Facebook

A Prefeitura Muncipal de Rio Negro, através da Secretaria de Cultura e Turismo, em parceria com o Sindicato Rural e o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – Senar, realizou nos dias 06 e 07 de julho o Curso de “Geleias, Doces de Corte e Doces Pastosos”.

O curso foi destinado aos empreendedores do Turismo Rural, interessados em desenvolver as técnicas de produção desses alimentos. O intuito é agregar valor ao produto final comercializado nas propriedades rurais rionegrenses.

Na ocasião, a secretária de Cultura e Turismo, Jussara do Rocio Heide, esteve presente recebendo os alunos e conversando com o grupo sobre o Turismo Rural de Rio Negro.

O projeto de Turismo Rural no município iniciou em 2013. Para garantir os bons resultados a Secretaria de Cultura e Turismo em parceria com o Sindicato Rural e o Senar tem, há três anos, disponibilizado cursos de qualificação aos empreendedores da área, capacitando os produtores rurais para trabalhar com o turismo.

Estão programados ainda para este ano os cursos de Panificação, Derivados do Leite, Básico em Milho, Compotas e Frutas Desidratadas. Mais informações pelo telefone (47) 3643-7664 ou diretamente na Secretaria de Cultura e Turismo – anexa a Prefeitura Municipal de Rio Negro.