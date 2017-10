Curso gratuito de Auxiliar de Manutenção Mecânica Industrial é oferecido pelo Senai Rio Negro

Compartilhar no Facebook

Se você está desempregado, é maior de 18 anos, tem o ensino médio completo ou está cursando, o Senai Rio Negro tem uma excelente oportunidade para oferecer.

A unidade está oferecendo o curso gratuito de Auxiliar de Manutenção Mecânica Industrial. O curso inicia no dia 16 de novembro, totalizando 160 horas de curso intensivo, com aulas de manhã e à tarde e com possibilidade de indicação para o mercado de trabalho.

O que você está esperando? Aproveite essa oportunidade gratuita de se qualificar. Pré-inscrições até o dia 09 de novembro no Senai/Colégio Sesi em Rio Negro. Informações pelo telefone: 3641-6425.