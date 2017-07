Defesa Civil de Mafra alerta população sobre estiagem

“A população de Mafra precisa ficar em alerta por causa da estiagem”. A recomendação é da Defesa Civil do município. Segundo dados do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (CEMADEN), nos últimos 35 dias choveu apenas 5,8 milímetros (o que é muito abaixo do esperado para essa época do ano). Por isso também que a Epagri – Ciram emitiu aviso hidrológico informando que há rios em situação extrema por conta da estiagem no Estado. “O nível do rio Negro está muito baixo para nossa realidade e a população precisa começar a economizar água, adverte o coordenador de Defesa Civil de Mafra, Jonas Heide.

De acordo com a previsão da Epagri – Ciram, o tempo deve permanecer seco no Estado até a próxima semana, com chuva prevista apenas a partir do dia 02 de agosto. Isso pode reduzir ainda mais os níveis dos rios e gerar problemas de abastecimento de água em algumas localidades. A umidade relativa do ar é baixa principalmente no período da tarde, algo em torno de 30 a 40 % no Oeste, Meio – Oeste, Planalto Sul e Litoral Sul de SC.

CONFIRA AS DICAS DA DEFESA CIVIL ESTADUAL

Queimadas e incêndios florestais:

A atenção deve ser redobrada para o tempo muito seco, que favorece o risco de focos de incêndios em áreas propícias. Não jogue bituca de cigarros nas margens de rodovias; não queime lixos domésticos e não faça fogueiras. Agricultor não coloque fogo nas pastagens e lavouras. Ao avistar um foco de incêndio, informe imediatamente ao Corpo de Bombeiros – 193.

Baixa umidade relativa do ar:

Evitar exercícios físicos ao ar livre entre 11 e 16 horas; umidificar o ambiente através de vaporizadores; toalhas molhadas; recipientes com água, molhamento de jardins; etc. Sempre que possível permanecer em locais protegidos do sol e, em áreas vegetadas, etc. Consumir água á vontade. (Fonte: O.M.S. – Organização Mundial da Saúde.)

Qualquer problema deve ser relatado a Defesa Civil, através do telefone de emergência: (47) 3643-7742.