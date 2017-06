Dia Mundial do Fusca será comemorado em Rio Negro neste domingo

Compartilhar no Facebook

Neste domingo o estacionamento do Parque Ecoturístico Municipal São Luiz de Tolosa vai se transformar em um verdadeiro espetáculo para os amantes de fuscas.

Isso porque nesta data acontece em Rio Negro o 3º encontro de fuscas e derivados em homenagem ao “Dia Mundial do Fusca”, comemorado no dia 22 de junho.

O encontro inicia às 9h e seguirá por todo o dia. A programação conta com rodas de chimarrão, brindes, adesivos, certificado, venda de peças, som acústico, cinema, museu temático, trilhas pelo parque e outras atrações também promete abrilhantar a exposição. Exposição de fotos e peças sobre a história do Fusca no Museu Histórico Professora Maria José França Foohs, mercado de pulgas e cinema temático especial.

O evento é realizado pelo Relicários Boxer Clube. Os interessados em expor seu veículo devem contribuir com cinco quilos de alimentos não perecíveis, que serão destinados a uma instituição social. Traga seu carro e participe desse encontro. Lembrando que a visitação é gratuita.

Venha conhecer os diversos exemplares que estarão presentes e passar um dia agradável com sua família!