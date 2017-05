Diretoria do Conseg de Rio Negro toma posse

A eleição da diretoria foi no dia 15 de dezembro do ano passado

Na noite do último dia 13 aconteceu no auditório do Sesi a solenidade de entrega da Carta Constitutiva e posse da diretoria do Conselho Comunitário de Segurança de Rio Negro (Conseg). A eleição da diretoria foi no dia 15 de dezembro do ano passado. O Coordenador Estadual dos Conselhos de Segurança do Paraná, Cel. Nerino Mariano de Brito deu posse os membros do Conselho:  Marcelo Goetten – presidente; Ezequiel Ramos – vice-presidente; Lourival de Sá Ribas Junior -1º secretário; Ezilda de Fátima Nunes – 2ª secretária; Jackson Kruger – 1º tesoureiro; Tiago André Schlichting – 2º tesoureiro; e Carla Galis de Azevedo Alexandre Scherer do Amaral e Silva e Valdinei Meneghini como conselheiros fiscais.

Com a constituição e a posse da diretoria o Conseg agora poderá fazer seu cadastro junto ao poder judiciário ficando apto a receber repasses de verbas estipulados em lei para serem aplicadas na área de segurança no município.

Participaram do evento de posse representantes do executivo municipal, da Câmara de Vereadores, do Exército, Policia Militar e Civil de Rio Negro, Polícia Militar e Bombeiro de Mafra, CDL, Conselho de Segurança de outras cidades, Lions Clube, Rotary, ACIRN, SESI, além de outras entidades e munícipes de Rio Negro e Mafra.

A partir de agora o Conseg de Rio Negro passará a realizar reuniões mensais que serão divulgadas para comunidade. A diretoria também solicita que as associações de bairros, entidades representativas e igrejas encaminhem ofício ao Conselho apresentado seu representante para as reuniões.

O Conseg já apóia a Campanha “+ Segurança Rio Negro”, que lançou um abaixo-assinado que será encaminhado ao Governo do Estado reforçando o pedido de encaminhamento de um projeto de lei apresentando pelo ao governo pelo Comando da PM em conformidade com as necessidades da nossa região,  o qual deverá ser encaminhado para a ALEP. Para se tornar lei, no legislativo, o projeto deverá ser submetido à apreciação dos Deputados Estaduais, e sendo aprovado seguirá para a sanção pelo governador do Estado. As listas estão disponíveis nos estabelecimentos comerciais e também podem ser retiradas na sede da Associação Comercial e Industrial de Rio Negro. Assine e ajude a nossa cidade ficar mais segura!

CONSELHO COMUNITÁRIO DE SEGURANÇA – CONSEG

A definição de CONSEG (Conselho Comunitário de Segurança), se encaixa perfeitamente à orientação do art. 144 da Constituição Federal do Brasil, quando diz que a preservação da ordem pública é dever do Estado, porém, direito e responsabilidade de todos. Contudo, a ideia do Conselho Comunitário de Segurança surgiu para criar um espaço onde todos poderiam se reunir e pensar estratégias de enfrentamento dos problemas de segurança, tranquilidade e insalubridade da comunidade, orientados pela filosofia de polícia comunitária.

O Conselho Comunitário de Segurança é uma entidade de apoio às polícias estadual. Em outras palavras, são grupos de pessoas de uma mesma comunidade que se reúnem para discutir, planejar, analisar, e acompanhar as soluções de seus problemas, o qual se reflete na segurança pública. São meios de estreitar a relação entre comunidade e polícia, e fazer com que estas cooperem entre si.

Cada CONSEG realiza reuniões ordinárias mensais, normalmente no período noturno, em imóveis de uso comunitário, segundo uma agenda definida por período anual. A Secretaria da Segurança Pública tem como representantes, em cada Conseg, o Comandante da Polícia Militar da área e o Delegado de Polícia Titular do Distrito Policial.

Sua legitimidade tem sido reconhecida pelas várias esferas de Governo e por institutos independentes, o que permite afirmar que os CONSEGs representam hoje, a mais ampla, sólida, duradoura e bem sucedida iniciativa de Polícia orientada para a comunidade em curso no Brasil.

QUAIS OS OBJETIVOS DOS CONSEGS?

РIntegrar a comunidade com as autoridades policiais, com as a̵̤es que resultem na melhoria da qualidade de vida da popula̤̣o.

– A comunidade propor à s autoridades as definições de prioridade na Segurança Pública na sua região.

РArticular a comunidade visando a preven̤̣o e a solṳ̣o de problemas ambientais e Sociais.

РFazer com que a comunidade interaja com as unidades policiais tendo em vista a resolṳ̣o de seus problemas.

QUEM PARTICIPA?

Para que o Consegs consigam fazer um bom trabalho na prevenção e no combate ao crime é necessário firmar parcerias, essas parcerias são feitas com “os seis grandes”, eles são órgãos e entidades que podem facilitar o trabalho dos Consegs.

1 – As polícias – Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal.

2 – A Comunidade – Pessoas da comunidade, que trabalhem, residam ou estudem.

3 – As autoridades cívicas eleitas – Prefeitos, vereadores, deputados e entre outros.

4 – Empresários – Empresas pequenas, médias ou grandes que estejam localizadas na comunidade.

5 РOutras institui̵̤es РONGs, igrejas, escolas, associa̤̣o de moradores, clubes de servi̤os, conselho tutelar, r.gionais da prefeitura, secretarias municipais e estaduais, guarda municipal, entre outros;

6 – A mídia – jornais locais, rádios locais, emissoras de televisão, entre outros.

ORGANIZAÇÃO SOCIAL

A principal função de um CONSEG é a organização da comunidade que representa. Tem também como objetivo básico a busca da solução para problemas que afetam a comunidade, buscando a sua auto-suficiência.

A capacidade de organização de uma comunidade é fator determinante para seu progresso. Assim quanto mais autossuficiente e capaz de se organizar na busca de satisfação de suas necessidades, mais rapidamente obterá níveis ótimos de paz social.

Para isso, o CONSEG é uma grande ferramenta de organização social e de exercício de cidadania.

QUEM GANHA COM OS CONSEGS?

A Comunidade – porque os Conselhos proporcionarão mais segurança e integração, ou

seja, uma melhor qualidade de vida.

A polícia – pois pode contar com a ajuda da comunidade, facilitando seu trabalho e tornando-o mais eficaz.

Você – porque esta é uma maneira de ter mais segurança pra você e sua família.

O QUE É POLÍCIA COMUNITÁRIA?

É uma filosofia e uma estratégia organizacional que proporciona uma nova parceria entre a população e a polícia. Esta parceria está assentada na premissa de que polícia e comunidade podem e devem trabalhar juntas para identificar, priorizar e resolver problemas de segurança pública, em suma, significa um policial mais próximo da comunidade, que interaja com ela, conheça os problemas locais e a ajude a resolvê-los.