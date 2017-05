Domingo teve a Caminhada na Natureza “Caminhos do Seminário”

Neste ano cerca de 500 caminhantes participaram do evento que tem um percurso de 11,5 km entre as propriedades rurais e o Parque Ecoturístico Municipal São Luis de Tolosa

Aconteceu no domingo, em Rio Negro, a 5ª edição da Caminhada na Natureza – Caminhos do Seminário. Um evento organizado pela Prefeitura de Rio Negro com a Associação de Moradores do Bairro Seminário.

Neste ano cerca de 500 caminhantes participaram do evento que tem um percurso de 11,5 km entre as propriedades rurais e o Parque Ecoturístico Municipal São Luis de Tolosa. Trajeto que deixa os olhos dos participantes maravilhados pelas belezas naturais e os atrativos turísticos que a cada ano atrai mais participantes, tanto de Rio Negro quanto de Mafra e das cidades da região.

Devido ao sucesso, os organizadores já estão preparando a 6ª Caminhada para o ano próximo ano.