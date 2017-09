Duas doações coletivas de sangue estão agendadas para o fim do ano

O grupo Doadores de Riomafra está com duas datas para doações no Centro de Hematologia e Hemoterapia de Canoinhas (Hemosc). A primeira doação ocorreu no dia 24 de novembro e a segunda em 08 de dezembro. Em ambas o encontro para a saída será em frente ao Hospital São Vicente de Paulo, às 06h15min, com retorno previsto para as 12h30min.

Os voluntários viajam em um micro-ônibus cedido pela Associação dos Doadores de Sangue de Canoinhas e Região (Adorasec), que tem capacidade para 22 pessoas. Ainda há vagas e quem tem interesse em colaborar pode entrar em contato com Rafael pelo telefone (47) 8832-8132 (Vivo ou WhatsApp) ou pelo e-mail doadores.mafra@gmail.com .

O grupo existe há aproximadamente seis anos e tem feito excursões frequentes ao Hemosc para a doação coletiva. Em meio aos voluntários há pessoas com histórico de contribuição para diversos hemocentros.

O que é necessário para doar?

– Ter idade entre 18 e 69 anos;

– Doadores com idade de 16 e 17 anos de idade, são aceitos para doação mediante a presença e autorização formal dos pais e/ou responsável legal;

– O candidato à doação deve estar em boas condições de saúde, sem feridas ou machucados no corpo;

– Pesar acima de 50 kg (com desconto de vestimentas);

– Apresentar documento de identidade com foto, emitido por órgão oficial: RG., carteira profissional, carteira de motorista etc.;

– Ter repousado bem na noite antes da doação;

– Evitar o jejum. Fazer refeições leves e não gordurosas nas 4 horas que antecedem a doação;

– Evitar uso de bebidas alcoólicas nas últimas 12 horas;

Não pode doar:

– Quem fez tatuagem, colocou piercing ou passou por cirurgia nos últimos 12 meses;

– Quem tem ou teve as seguintes doenças:

– Hepatite após os 11 anos de idade;

– Lepra (Hanseníase);

– Hipertireoidismo e tireoidite de Hashimoto;

– Doença auto-imune;

– Doença de Chagas;

– AIDS;

– Problemas cardíacos (necessita avaliação e declaração do seu cardiologista);

– Diabetes;

– Câncer.