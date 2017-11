Dupla Mariana & Mateus estará na abertura do Natal em Rio Negro

Compartilhar no Facebook

O show nacional da dupla Mariana & Mateus será uma das atrações da abertura do Natal em Rio Negro, que será realizada no dia 03 de dezembro. O músico rionegrense Henrique Dias também subirá ao palco para cantar músicas de sua autoria, além dos grandes sucessos sertanejos da atualidade.

A programação contará ainda com a tradicional queima de fogos, feira de artesanato de Natal, Feira da Lua, festival da cerveja e atividades recreativas para as crianças.

O evento terá início com a carreata de chegada do Papai Noel. A concentração será a partir das 18h em frente à loja Afubra, no bairro Bom Jesus.