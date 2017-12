Eleita a Miss Terceira Idade 2017 de Rio Negro

Na última semana, Rio Negro conheceu a sua miss Terceira Idade/2017, durante evento realizado no Clube Vitória, contando 7 candidatas, foram escolhidas a rainha, 1ª princesa e 2ª princesa. A senhora Marlene Niottin, representando o grupo da 3ª idade do Bairro Alto, foi eleita a rainha da 3ª Idade de Rio Negro/2017. A representante da localidade do Lageado dos Vieiras, Marli Stoeberl, foi escolhida como 1ª princesa. Já a representante do grupo da Madre Paulina, Maria Eliza Hellinger, foi eleita como a 2ª princesa.

O evento integrou as comemorações dos 147 anos de Emancipação Política de Rio Negro.