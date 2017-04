Em abril ocorre a 1ª Edição da Festa das Famílias em Rio Negro

Compartilhar no Facebook

Nos dias 21 e 22 de abril será realizada a 1ª Edição da Festa das Famílias em Rio Negro. O evento ocorrerá no Estádio Municipal Ervino Metzger, situado no bairro Estação Nova. A programação terá início às 16h com entrada gratuita.

Já estão confirmadas as presenças do Musical Nova Vida, cantor Emerson Flores e da dupla Maicon e Alex.

No local haverá distribuição gratuita de algodão doce, literaturas, camisetas e mais de mil brinquedos.

A realização do evento é da Igreja Assembleia de Deus em Rio Negro – Ministério Catarinense, através do Projeto Uma Nova Vida em Cristo.

“Leve a cuia de chimarrão e venha passar momentos agradáveis com a sua família”.