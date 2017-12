Empresa de inspeção veicular vai se instalar em Rio Negro

Compartilhar no Facebook

Segundo informações divulgadas na Câmara de Vereadores na última sessão 12, o executivo municipal de Rio Negro finalizou os últimos detalhes para a instalação de uma empresa de inspeção veicular na cidade. A empresa será a mesma que presta serviços em São Bento do Sul e Porto União e será erguida em um imóvel próximo cedido pela Prefeitura próximo a Big Safra.

Com um investimento de cerca de R$ 1 milhão e com previsão de início dos trabalhos para maio de 2018, a empresa deverá solucionar o problema inspeção veicular em Rio Negro, principalmente no caso das vans que realizam transporte de alunos.

O caso chegou a virar polêmica quando Mafra passou exigir a inspeção conforme determina à legislação catarinense, que é diferente da do Paraná. O que obrigava os motoristas de vans se dirigirem para São Bento do Sul ou Porto União para realizarem a inspeção e assim evitarem de serem barrados e multados em Mafra.