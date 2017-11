Encontro da Educação Especial em Rio Negro

O evento reuniu professores da rede municipal de ensino no Salão do Clube Vitória.

Na quarta-feira (08), foi realizado em Rio Negro o Encontro da Educação Especial de Rio Negro.

O evento reuniu professores da rede municipal de ensino no Salão do Clube Vitória. Durante a manhã, o encontro contou com a presença do palestrante Júlio Cesar Luchmann e com a apresentação de dança da Escola Municipal Tia Apolônia.

HOMENAGENS

No período da tarde foram realizadas diversas homenagens aos professores. Inicialmente eles receberam os cadernos da Educação 2017, desenvolvidos especialmente para os professores rionegrenses.

Em seguida receberam o certificado “Honra e quem tem honra” as professoras aposentadas em 2017. Sendo homenageadas por sua contribuição com o município de Rio Negro.

Na ocasião também receberam os certificados 19 professoras que se destacaram no município e na região, conquistando premiações em concursos.

Os participantes também acompanharam o teatro da Apae de Mafra, sobre a prevenção das deficiências.