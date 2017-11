Energia Solar vem ganhando destaque em Riomafra

A Energia Solar Fotovoltaica vem se tornando destaque em nossa região. A tecnologia que está ajudando milhares de pessoas a economizar com a conta de energia elétrica já tem seus primeiros adeptos em Rio Negro e Mafra.

É o que conta o engenheiro da empresa TeraSolar, Gilmar Nieckarz, responsável técnico por algumas dessas instalações. Ele conta: “Estamos evoluindo muito bem na região e a aceitação tem sido incrível por parte da população. Já instalamos sistemas tanto na cidade de Mafra, como também em Rio Negro. Além do planalto norte, contamos com vários projetos em todas as regiões do estado“.

Mas como funciona esta nova tecnologia?

Todo consumidor de energia elétrica pode instalar painéis solares em sua residência, comércio ou indústria, e gerar sua própria energia elétrica. O sistema é totalmente diferente daquele que já estamos habituados a ver em cima das casas, que é o aquecimento solar para a água do chuveiro e torneiras.

No sistema fotovoltaico, você gera uma parte da energia que consome durante o mês e no final recebe desconto no valor final da fatura de energia elétrica. Se você gerar mais do que consome, são gerados créditos de energia, que podem ser consumidos em até 5 anos. “Atualmente, trabalhamos com um sistema que não necessita de baterias. É realizada a interligação elétrica entre as placas solares e a instalação através de um equipamento chamado Inversor. A residência permanece conectada à CELESC normalmente e de forma segura, não sendo necessárias adaptações na instalação elétrica já existente. O equipamento funciona de maneira 100% automática e a residência permanece alimentada com a energia da distribuidora durante a noite, quando não há sol”, explica Gilmar.

Na prática o que ocorre é uma “troca” de energia com a distribuidora. Quando há sol e não há consumo, o sistema entrega a energia gerada à distribuidora. Quando não há sol, mas há consumo, a distribuidora devolve a energia cedida durante o dia.

Calcula-se que o investimento no sistema seja recuperado entre 4 e 7 anos, e você tenha energia de graça por mais 15 a 20 anos. A manutenção é muito baixa e os painéis contam com garantias de até 25 anos, tornando o investimento garantido e de pouco risco. Além de proporcionar um retorno financeiro sobre o investimento, a energia captada do sol é renovável e com baixíssimo impacto ambiental, sendo uma das formas de energia mais sustentáveis e infinitas do planeta.

O Mafrense e corretor de imóveis Erico Luiz Beninca conta melhor como está sendo sua experiência: “Tive a coragem de investir no produto oferecido e hoje estou muito satisfeito com o resultado obtido na geração e com o atendimento“. Segundo o Eng. Ricardo Padilha Rodrigues, da TeraSolar, o sistema de Erico foi projetado para gerar uma média de 735 kWh por mês, gerando uma redução de 85% no valor da fatura. “Com este sistema, além de contribuir de maneira significativa com a comunidade e sociedade através da energia renovável, há um real retorno financeiro. Em apenas 06 meses de operação, já foi observada uma economia superior a R$ 2.700,00 nas faturas de Erico“, comenta Ricardo.



“Sistema fotovoltaico TeraSolar em Mafra-SC”

É importante ressaltar que se deve procurar sempre por empresas capacitadas, com engenheiros qualificados e capazes de realizar o projeto de acordo com as necessidades de cada cliente, proporcionando máxima qualidade nos serviços prestados. A busca por empresas que emitem nota fiscal e credenciadas no CREA, também são pontos relevantes na hora da escolha. Afinal, você estará investindo e precisa da garantia que o sistema funcione corretamente ao longo de vários anos.

Confira outro case de sucesso no município de Rio Negro-PR:



“Sistema fotovoltaico TeraSolar em Rio Negro-PR”

Clique para conhecer outros cases da TeraSolar

Para saber mais, você pode entrar no site www.terasolar.com.br ou entrar em contato diretamente com o Eng. Gilmar Nieckarz no (47) 99673-1346.