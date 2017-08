Escola Tia Apolônia recebe o Projeto Escola Arteris

O Projeto Escola da Planalto Sul, concessionária do Grupo Arteris, realizou na segunda-feira (14) uma visita especial e gratificante. Esteve na Escola Municipal Tia Apolônia – EI EF Modalidade Educação Especial de Rio Negro, para um bate papo sobre segurança viária.

Durante a visita, com a participação de 105 alunos, foi abordado o tema “Trânsito Seguro”, destacando a importância dos valores e atitudes para promover a segurança. “Todos fazem parte do trânsito, com direitos e deveres”, ressaltou Pamella Fragoso, responsável pelos Projetos Sociais na concessionária. Os alunos aprenderam ainda mais sobre o uso do cinto de segurança para evitar acidentes, inclusive no ônibus que faz o transporte coletivo.

A equipe de Resgate também esteve presente e realizou simulados de atendimento, com a participação dos alunos especiais.

“De uma forma descontraída e divertida, os alunos aprenderam sobre conscientização, as regrinhas para que todos sempre saiam e retornem para suas casas em segurança”, finalizou Pamella.