Escolas de Rio Negro e Mafra se destacam no concurso promovido pela Arteris

Todos os anos a Arteris realiza concursos para os melhores desenhos, frases e paródias com os alunos participantes do Projeto Escola. Municípios, professores e alunos se destacam com criatividade e empenho nas criações.

Ao longo da BR 116 no trecho concedido à Autopista Planalto Sul, concessionária do Grupo Arteris, foram 45 escolas participantes do concurso, entre elas a Tia Apolônia – Escola de Educação Especial de Rio Negro, que pela primeira vez aderiu ao concurso e já foi premiada, reafirmando o compromisso de garantir a inclusão de todos nas campanhas educativas. Foram premiados os três melhores desenhos e frases dos programas dos 16 municípios participantes das atividades.

Os temas foram: “Trânsito é movimento! De veículo ou a pé, eu devo respeitar” e “Meio Ambiente: Flora, Fauna, todos nós – Respeitar é Cuidar”. Durante todo o ano, por meio do Projeto Escola, são desenvolvidas atividades como palestras educativas, trabalhos em equipe, dinâmicas, projetos envolvendo as comunidades ao redor da rodovia, que somados, se tornam exemplos que somam ao trabalho em sala de aula.

SOBRE O PROJETO ESCOLA ARTERIS

Há 16 anos, mais de 287 mil alunos de 590 escolas da rede pública de ensino são beneficiados pelo Projeto Escola Arteris, iniciativa que parte da premissa de que a educação é o melhor caminho para humanizar o trânsito, torná-lo mais seguro e criar condições para o respeito à vida em nossas estradas e cidades. O programa envolve alunos do ensino infantil, fundamental, médio e EJA (Educação de Jovens e Adultos) de 138 municípios vizinhos à s estradas administradas pela Arteris nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina e Minas Gerais.Â

Confira a lista completa dos ganhadores:

TEMA: “TRÂNSITO É MOVIMENTO! DE VEÍCULO OU A PÉ, EU DEVO RESPEITAR”Â

Categoria 1 –Educação Infantil

1º LUGAR : Victórya de Lima Magalhães – Pré II – 5 anos

: Victórya de Lima Magalhães – Pré II – 5 anos Escola: Municipal Alice Machado Ferreira, de Mandirituba/PRÂ

2º LUGAR : Érica Aparecida Dranka – Pré II – 5 anos

: Érica Aparecida Dranka – Pré II – 5 anos Escola: Municipal do Campo São João, de Quitandinha/PR

3º LUGAR : Yasmin Gruber – Pré M – 6 anos

: Yasmin Gruber – Pré M – 6 anos Escola: G.E.M.P Rubens Alberto Jazar, de Papanduva/SCÂ

Categoria 2 –Ensino Fundamental de 1º ao 4º anoÂ

1º LUGAR : Mariana Nunes Kley – 4º – 9 anos

: Mariana Nunes Kley – 4º – 9 anos Escola: E.M.E.B Professor Mário de Oliveira Goeldner, de Mafra/SCÂ

2º LUGAR : Ana Julia Reva – 1º – 6 anos

: Ana Julia Reva – 1º – 6 anos Escola: G.E.M.P Rubens Alberto Jazar, de Papanduva/SC

3º LUGAR : Gustavo França Lima – 4º – 9 anos

: Gustavo França Lima – 4º – 9 anos Escola: Municipal João Paulo II, de Campo do Tenente/PRÂ

Categoria 3 –APAEsÂ

1º LUGAR : Sidineia Novar Fernandes – 23 anos

: Sidineia Novar Fernandes – 23 anos Escola: Municipal Tia Apolônia, de Rio Negro/PRÂ

2º LUGAR : Felipe de Jesus Chagas Woiczak – 18 anos

: Felipe de Jesus Chagas Woiczak – 18 anos Escola: Municipal Tia Apolônia, de Rio Negro/ PR

3º LUGAR : Marisa do Carmo Alves – 31 anos

: Marisa do Carmo Alves – 31 anos Escola: Municipal Tia Apolônia, de Rio Negro/PRÂ

Categoria 4 – Frases Ensino Fundamental de 5º ao 8º anoÂ

1º LUGAR : Jean Carlos Popper – 5º – 10 anos

: Jean Carlos Popper – 5º – 10 anos Escola: Municipal Professor Celso Catalan, de Rio Negro/PR

2º LUGAR : Karem Furtado de Souza – 8º – 13 anos

: Karem Furtado de Souza – 8º – 13 anos Escola: E.E.B. Manoel Ribeiro, de Monte Castelo/SCÂ

3º LUGAR : Gabriella Eduarda Holtz – 5º – 10 anos

: Gabriella Eduarda Holtz – 5º – 10 anos Escola: Centro de Educação do Município de Mafra/SCÂ

Categoria 5 – PARÓDIAS 9º ao Ensino Médio

1º LUGAR : Vittor Gabriel Schiffler – 9º – 14 anos

: Vittor Gabriel Schiffler – 9º – 14 anos Escola: E.M.E.B Avencal São Sebastião, de Mafra/SC

E.M.E.B Avencal São Sebastião, de Mafra/SC Título da paródia: Segura teu Carro

Segura teu Carro Nome (original) da música que serviu de inspiração: Trem Bala

Trem Bala Nome do cantor ou da banda: Ana Viela

2º LUGAR : Thaline Lourenço Milde – 9º – 15 anos

: Thaline Lourenço Milde – 9º – 15 anos Escola: E.M.E.B Avencal São Sebastião, de Mafra/SC

E.M.E.B Avencal São Sebastião, de Mafra/SC Título da paródia: O Trânsito

O Trânsito Nome (original) da música que serviu de inspiração: Eu sei de cor

Eu sei de cor Nome do cantor ou da banda: Marília Mendonça

3º LUGAR : Josiane de Moura – 9º- 15 anos

: Josiane de Moura – 9º- 15 anos Escola: E.E.B.N.M. Ernesto Grein Filho, de Monte Castelo/ SC

E.E.B.N.M. Ernesto Grein Filho, de Monte Castelo/ SC Título da paródia: Melhor Ir Andando

Melhor Ir Andando Nome (original) da música que serviu de inspiração: Vai Embrazando

Vai Embrazando Nome do cantor ou da banda: MC Zaac (participação MC Vigary)

TEMA: “MEIO AMBIENTE: FLORA, FAUNA, TODOS NÓS – RESPEITAR É CUIDAR”Â

Categoria 1 –Educação Infantil

1º LUGAR : João Pedro Dobrovoliski Luiz – Pré II – 4 anos

: João Pedro Dobrovoliski Luiz – Pré II – 4 anos Escola: Municipal Professor Celso Catalan, de Rio Negro/PR

2º LUGAR : Kemelyn Bonicoski Santos – Pré 5 – 5 anos

: Kemelyn Bonicoski Santos – Pré 5 – 5 anos Escola: Municipal Arnaldo Busato, de Fazenda Rio Grande/PR

3º LUGAR : Bianca Orathes Matioski – Pré V II – 6 anos

: Bianca Orathes Matioski – Pré V II – 6 anos Escola: G.E.M.P Rubens Alberto Jazar, de Papanduva/ SCÂ

Categoria 2 –Ensino Fundamental de 1º ao 4º anoÂ

1º LUGAR : Maria Eduarda Gonçalves – 4º – 9 anos

: Maria Eduarda Gonçalves – 4º – 9 anos Escola: E.E.B Manoel Ribeiro,de Monte Castelo/ SC

2º LUGAR : Leonardo Kuzeratski – 4º – 9 anos

: Leonardo Kuzeratski – 4º – 9 anos Escola: Municipal do Campo São João, de Quitandinha/PRÂ

3º LUGAR : Lucca Costa Lechiheski – 4º – 10 anos

: Lucca Costa Lechiheski – 4º – 10 anos Escola: Núcleo Municipal José de Anchieta, de Ponte Alta do Norte/SC

Categoria 3 –APAEsÂ

1º LUGAR : Marisa do Carmo Alves – 31 anos

: Marisa do Carmo Alves – 31 anos Escola: Municipal Tia Apolônia, de Rio Negro/PR

2º LUGAR : Felipe de Jesus Chagas Woiczak – 18 anos

: Felipe de Jesus Chagas Woiczak – 18 anos Escola: Municipal Tia Apolônia, de Rio Negro/PR

3º LUGAR : Luciano Lourenço – 22 anos

: Luciano Lourenço – 22 anos Escola: Municipal Tia Apolônia, Rio Negro/PRÂ

Categoria 4 – Frases Ensino Fundamental de 5º ao 8º anoÂ

1º LUGAR : Evelin Borges Vieira – 8º – 13 anos

: Evelin Borges Vieira – 8º – 13 anos Escola: E.B.M Belisário José Luiz, de Capão Alto/SCÂ

2º LUGAR : João Gabriel Ribeiro Tridad – 8º – 13 anos

: João Gabriel Ribeiro Tridad – 8º – 13 anos Escola: E.M Valmor Antunes dos Santos, de Capão Alto/SC

3º LUGAR : Nátaly Avelino dos Santos – 5º – 10 anos

: Nátaly Avelino dos Santos – 5º – 10 anos Escola: Municipal São Gabriel, de Fazenda Rio Grande/PRÂ

Categoria 5 – Paródias 9º ao Ensino Médio

1º LUGAR : Ana Carolina Grein – 9º

: Ana Carolina Grein – 9º Escola: E.E.B.N.M Ernesto Grein Filho, de Monte Castelo/SC

E.E.B.N.M Ernesto Grein Filho, de Monte Castelo/SC Título da paródia: Preservar de Janeiro a janeiro

Preservar de Janeiro a janeiro Nome (original) da música que serviu de inspiração: De janeiro e janeiro

De janeiro e janeiro Nome do cantor ou da banda: Roberta Campos (participação Nando Reis)

2º LUGAR : Eduardo Luís Steidel – 9º – 13 anos

: Eduardo Luís Steidel – 9º – 13 anos Escola: E.M.E.B Vereador Evaldo Steidel, de Mafra/SC

E.M.E.B Vereador Evaldo Steidel, de Mafra/SC Título da paródia: No fundo do Interior

No fundo do Interior Nome (original) da música que serviu de inspiração: Fundo da Grota

Fundo da Grota Nome do cantor ou da banda: Baitaca