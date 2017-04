Escritor rionegrense Marco Aurélio de Souza lança seu terceiro livro

Compartilhar no Facebook

O escritor rionegrense Marco Aurélio de Souza lançou neste mês seu terceiro livro, o primeiro de poesia, intitulado Travessia.

Publicada pela editora Kotter, de Curitiba, a obra é composta de uma série de poemas que abordam a infância e a juventude na cidade pequena, dialogando especialmente com as paisagens e as marcas características de Rio Negro e Mafra.

Nas palavras de Miguel Sanches Neto, prefaciador do livro, “o poeta faz o retorno à cidade de outrora, reconhecendo nela, nos seus vícios de província, uma beleza trágica, uma grandeza mítica”. Depois de lançar o livro em Curitiba e Ponta Grossa – cidade onde está radicado –, o autor esteve em Riomafra no dia 08/04, no Armazém Mineiro, mostrando o seu novo trabalho aos amigos e conterrâneos.

A obra pode ser adquirida pelo site da editora (kotter.com.br) ou diretamente com o autor (facebook.com/marcoaureliodsouza).

Leia abaixo um poema presente no livro:

Fortaleza da minha memória

Rio Negro será sempre a donzela

Pequenina & Protegida & Vigiada

Pelos milicos do quartel

E pelo ponto mais alto do morro dos padres

Com seus fantasmas clericais.

Quando eu saía pela noite vagal

Tragar sem jeito alguma nova adrenalina

Estava entregue por inteiro e sem saber

Na tua sina

E já envolto no teu manto implacável

De rígida submissão.

O sol nascia

E os desgarrados retornavam num instante

Para ti.

[Marco Aurélio de Souza, Poema XXIX, Travessia, 2017]