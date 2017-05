Espetáculo de dança ‘Quando se calam os Anjos’ será exibido em Rio Negro

Compartilhar no Facebook

O município de Rio Negro, em parceira com Sesi, apresentam no dia 31 de maio o espetáculo de dança “Quando se calam os anjos”.

O evento acontece no Cine Teatro Antônio Cândido do Amaral, às 20h, através do Circuito Cultural Sesi. A entrada é gratuita.

SINOPSE

A obra partiu da indignação com a indiferença frente à violência impregnada na sociedade e o sentimento de impotência que nos tira a responsabilidade por este estado das coisas.

As cenas foram criadas e recriadas através de um jogo de luz, sons e movimentos. A dramaturgia foi construída tendo como ingredientes a inquietude, a ironia, a sensualidade e a fisicalidade exuberante dos corpos poéticos desta jovem companhia, Curitiba Cia de Dança.