Espetáculo “Soldado vermelho agoniza” em Rio Negro

Rio Negro receberá no dia 31 de outubro o espetáculo teatral “Soldado Vermelho Agoniza”, às 20h, no Cine Teatro Antonio Cândido do Amaral. A entrada é gratuita.

O espetáculo foi contemplado pelo Prêmio Arte Paraná, da Secretaria de Estado da Cultura. A classificação indicativa é 14 anos.

Soldado Vermelho Agoniza é o primeiro espetáculo do Projeto P.U.T.O. Manifesta, que consiste em monólogos dos integrantes da companhia escritos pelos próprios atores que os desempenham, metaforizando (e assim universalizando) questões de suas próprias vivências e biografias a fim de atualizar discursos políticos de todos os integrantes do coletivo.

No espetáculo, um único ator costura fragmentos de diálogos, discursos e enunciados; evocando mães preocupadas com a sobrevivência de seus filhos, repórteres sensacionalistas explorando a tragédia cotidiana para fazer audiência, prostitutas apaixonadas por clientes, políticos insensíveis às suas obrigações sociais, enfim… Ao longo de cada fragmento apresentado, a relação deste para com os demais vai se delineando, construindo uma única narrativa que tem como espaço central a mente de um soldado em seus últimos minutos de vida.