Espetáculo “Supercondutores de Energia” será realizado em Rio Negro

A Secretaria de Cultura e Turismo de Rio Negro e o Sesi apresentam no próximo dia 27 de outubro o Espetáculo “Supercondutores de Energia”, através do Circuito Sesi Cultura. A apresentação acontece às 15h, no Cine Teatro Antonio Cândido do Amaral. A entrada é gratuita.

Supercondutores de Energia é um musical infantil que reúne canções do CD MUNDIVERSO, lançado em 2008 e indicado ao Prêmio da Música Brasileira de 2009, na categoria “melhor disco infantil”.

O espetáculo traduz em experiência musical e poética a tão desejada relação sustentável entre os seres humanos e a natureza. As canções trazem como temas dramas e soluções contemporâneas aos problemas ambientais. Questões como consumo responsável, separação de resíduos, preservação da biodiversidade, utilização de fontes de energia renováveis, são apresentados por meio de cenas divertidas que instigam a curiosidade das crianças e suscitam reflexões.

Utilizando bonecos, figurinos e cenografia, todos criados com material reciclável, o show propõe uma atmosfera reflexiva em que a apreciação estética e o contato com a arte se aprofundam na medida em que as crianças se identificam com os questionamentos sobre meio ambiente proposto no roteiro.