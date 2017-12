Estabelecimentos de ensino da região são destaques no evento de encerramento do Projeto Escola

Diversas escolas municipais e estaduais ao longo da BR 116, no trecho concedido à Autopista Planalto Sul, desenvolvem atividades voltadas à segurança viária e meio-ambiente durante todo o ano, e este empenho é reconhecido com um grande evento de premiação.

O Projeto Escola Arteris completou 16 anos, e vem alcançando alunos desde o ensino infantil até a Educação de Jovens e Adultos. Até 2017 já são mais de 15 mil alunos e 51 escolas dos municípios lindeiros, desde Curitiba, até Capão Alto, na divisa com o Rio Grande do Sul, e todo ano novas escolas passam a integrar o projeto.

Na última quarta-feira, dia 29, mais de 300 alunos e educadores que se destacaram em 2017 marcaram presença no evento de premiação e encerramento das atividades, realizado no London Club em Mafra/SC.

A coordenação do Projeto definiu as escolas que melhor difundiram os ensinamentos do programa “Educar para humanizar o trânsito” e foram premiadas e reconhecidas. Como “Destaque 2017” foi escolhida a Escola Municipal Tia Apolônia, modalidade Educação Especial, de Rio Negro/PR, a instituição optou em receber um computador com impressora. “Os alunos especiais da Tia Apolônia mostraram engajamento e comprometimento com as atividades propostas, realmente foram merecedores deste reconhecimento”, ressaltou Pamella Fragoso, assistente de projetos sociais da concessionária.

Outras escolas também receberam Menção Honrosa, como a Escola Mun. João Paulo II, de Campo do Tenente, que recebeu uma Máquina Fotográfica Digital, e a coordenadora responsável por acompanhar o desenvolvimento do projeto na escola ganhou um HD Externo. A Escola Mun. Gunther Urban, também de Campo do Tenente, recebeu uma Máquina Fotográfica Digital, e um HD Externo. O município de Quitandinha também foi agraciado, a Escola Municipal Padre Antonio e a Escola Rural Municipal São João, que ganharam Máquina Fotográfica Digital, Tablet e HD Externo.

Na oportunidade também foram premiados os alunos que participaram do concurso de cartões de Natal de 2017, são eles:

– Isabela Alves Maurer – 6anos – 1º B, da Escola Municipal Professor Celso Catalan, Rio Negro/PR, recebeu um notebook.

– Kellvin Wosniaki Puroski – 11 anos – 5ºC, da Escola Municipal Padre Antonio, de Quitandinha/PR, ganhou um XBox One.

– Amabile Fidêncio da Costa, da EEB. Nucleada Municipal Ernesto Grein Filho, de Monte Castelo, ganhou um notebook.

– Jessica Hellen Rodrigues – 26 anos, da Escola Municipal Tia Apolônia – EI EF Modalidade Educação Especial, Rio Negro/PR, recebeu Notebook.

– Lirian Lucachinski – 17 anos – 2ª E.M, da EEB Francisco Nicolau Fuck, de Monte Castelo/SC, recebeu um notebook.

– Leandro Gomes – 8ª – 25 anos, da Educação de Jovens e Adultos de Santa Cecília – EJASC, ganhou um Xbox One.