Estado libera mais R$ 330 mil em convênios para Rio Negro

O governo do estado do Paraná, confirmou na última terça feira (21), mais R$ 100 milhões para cerca de 250 municípios, investirem em melhoria urbana, agricultura, esporte, caminhões para coleta seletiva de lixo, obras de combate à erosão. Os convênios e as autorizações para financiamento foram assinados em solenidade no Palácio Iguaçu, com a presença dos prefeitos e lideranças.

Para o município de Rio Negro, foram assinados mais dois convênios no valor de R$ 330 mil.

O valor de R$ 290 mil será destinado para compra de caminhão novo para coleta de recicláveis, R$ 25 mil para uma Academia ao Ar Livre e R$ 15 mil para aquisição de mais brinquedos para o parquinho infantil da praça João Pessoa.

Somente em convênios junto ao governo do estado, já foram assinados R$ 3,5 milhões, até o início do ano que vem serão conveniados mais R$ 3 milhões de recursos, totalizando R$ 6,5 milhões de recursos a fundo perdido, ou seja, aqueles que vêm sem o município precisar devolver em forma de financiamentos.