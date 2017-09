Estudantes criam site que facilita a reciclagem do lixo em Riomafra

Alunos do col√©gio Bom Jesus de Rio Negro desenvolveram um site para a coleta de lixo recicl√°vel, qu√≠mico e eletr√īnico. O projeto faz parte de um concurso no qual os dez estudantes de turmas distintas est√£o participando. O professor de f√≠sica e rob√≥tica, Tiago Brand√£o, explica que o projeto foi desenvolvido de acordo com a realidade de Riomafra, onde os coletores encontram dificuldades, pois n√£o encontram os moradores em suas respectivas casas nos hor√°rios em que passam recolhendo os objetos. Os alunos tamb√©m visitaram a Associa√ß√£o de Coleta de Lixo de Rio Negro para ter uma experi√™ncia real do processo de reciclagem.

Por conta desse impasse, os alunos desenvolveram um site no qual os moradores que reciclam lixo em Riomafra tem o contato direto com os coletores. A página funciona da seguinte maneira: as pessoas que reciclam lixo preenchem um cadastro colocando o tipo de lixo (plástico, papel, vidro, etc.), o endereço e o melhor horário para ser recolhido. O site também é usado pelo coletor que ao ver os dados vai em busca do lixo reciclável. A iniciativa também é uma maneira de incentivar a cultura da reciclagem na região.

O professor explica ainda que o site tamb√©m oferece dois links: um para lixo qu√≠mico, no qual indica o local em que esse tipo de detrito √© recebido para reciclagem e um segundo link para lixo eletr√īnico, que indica o contato de uma pessoa que recicla os objetos. Para conhecer mais sobre o site e fazer parte da reciclagem em Riomafra acesse o endere√ßo criado pelos alunos: www.equipelaranjam.wix.com/soslixoreciclavel.