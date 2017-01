Estude na melhor Instituição de Ensino a Distância

A Uninter não somente ensina, mas faz de tudo para que você aprenda mais. Prova disso é a conquista do primeiro lugar, entre as IES de grande porte, conforme a classificação divulgada pela Revista da Associação Brasileira dos Estudantes de EAD, edição de 21/02/2014, com base nas notas obtidas pelos estudantes de EAD no Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE) do MEC.

Somos apaixonados pela arte de ensinar. Mais do que isso: de fazer você aprender.

Porque o ensino só pode ser avaliado quando o aluno realmente aprende e aplica, na prática, tudo que lhe é transmitido.

Assim, acreditamos que sua participação é que constrói esse processo junto com a gente.

Acesse e veja todos os prêmios conquistados: www.uninter.com/melhor-instituicao-de-ensino-distancia/

O polo de Rio Negro da Uninter possui espaços adequados os para estudos e convivência dos graduandos.

Com o lema “Nossos alunos, nosso melhor e maior patrimônio!”, o polo investiu em várias melhorias para proporcionar aos alunos um ambiente ideal para os estudos, além de garantir a acessibilidade no local.

Atualmente o polo está 100% acessível. A inclusão de todos é nosso maior cuidado. Venha conferir! Onde tem Uninter tem educação acontecendo.

Venha para Uninter! As inscrições do Vestibular de Verão estão abertas.

Ligue e informe-se: Rio Negro: (47) 3642-0424. Itaiópolis: 3652-1257. Se preferir acesse o site: www.uninter.com/vestibular