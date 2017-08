Evento multitemático Anjo da Guarda Fest será realizado em Rio Negro

Rio Negro vai sediar a 9ª Edição Internacional do Anjo da Guarda Fest, um dos maiores eventos multitemáticos militar e civil da América do Sul.

O evento será realizado no dia 26 de agosto (sábado), das 09 às 17h no pátio do 5º Regimento de Carros de Combate (5º RCC), situado na Avenida Deputado Ivan Ferreira do Amaral, no bairro Bom Jesus.

A entrada é gratuita. Toda a comunidade está convidada a prestigiar. Haverá a presença de diversas instituições militares e civis, com palestras, simulados, demonstrações de equipamentos, exposição de viaturas militares e de veículos antigos e especiais, além de apresentações culturais, proporcionando a troca de experiências entre visitantes e expositores.

O evento vem sendo realizado em diversas cidades do sul do Brasil, e conta com a presença de pessoas de todas as idades, militares da ativa e da reserva, com forte integração dos participantes.

Acesse o site e saiba mais sobre a Anjo da Guarda Fest: www.anjodaguardafest.org