Exército abre vagas para Sargento Técnico Temporário em Rio Negro

Em Rio Negro, no 5º RCC, serão considerados os voluntários nas áreas de Administração, Contabilidade, Informática e Enfermagem

Compartilhar no Facebook

O 5º Regimento de Carros de Combate informa ao público em geral que serão convocados profissionais voluntários possuidores de no mínimo curso técnico, a fim de servir como Sargento Técnico Temporário em área de interesse do Exército, por meio da realização do Estágio Básico de Sargento Temporário.

Em Rio Negro, no 5º RCC, serão considerados os voluntários nas áreas de Administração, Contabilidade, Informática e Enfermagem.

Esta convocação será para novas inscrições no processo seletivo de Sargentos Temporários, visando a formação do Cadastro de Reserva de Vagas (CRV), contemplando apenas e tão somente o universo de candidatos nascidos antes de 1 de janeiro de 1980 (nascidos até 31 de dezembro de 1979, inclusive).

Confira todos os requisitos e informações:

LIMITE DE IDADE

Somente serão admitidas novas inscrições para candidatos nascidos antes de 1 de janeiro de 1980, ou seja, os nascidos até 31 de dezembro de 1979.

UNIVERSO

Segmento masculino e feminino possuidores de no mínimo curso técnico reconhecido pelo Ministério da Educação, inclusive para aqueles que não prestaram o Serviço Militar Obrigatório.

ÁREAS DE INTERESSE E LOCAIS DAS VAGAS

Consulte o site: www.5rm.eb.mil.br

CRITÉRIO DE SELEÇÃO

Exame de títulos, teste teórico e prático (quando for o caso) e experiência profissional, além de inspeção de saúde, teste físico e entrevista (caráter eliminatório).

DOCUMENTOS A SEREM APRESENTADOS PELOS CANDIDATOS NO ATO DA INSCRIÇÃO (ORIGINAIS E CÓPIAS)

01 foto 3×4.

Carteira de Identidade, CPF e Título de Eleitor.

Certificado de conclusão de curso técnico ou superior reconhecido pelo MEC.

Currículo profissional, incluindo Diplomas e Certificados dos Cursos e Estágios realizados.

Declaração de Voluntariado e Compromisso para Prestação do Serviço Militar Temporário.

Diploma ou Certificado de Conclusão, quando for o caso, de curso que o habilite a exercer o cargo de interesse da Força.

Certidão de Nascimento/Casamento.

Certificado de Reservista, certificado de Dispensa de Incorporação (CDI), Certidão de Situação Militar e folhas de assentamento militares, quando for o caso.

Comprovante de dependentes (Certidão de Nascimento/Casamento).

Certidão de Tempo de Serviço prestado em órgão público, quando for o caso.

Certidão Negativa junto à Justiça Eleitoral, Federal, Estadual e Militar (quando for o caso).

Comprovante de residência.

Registro no Conselho Regional.

Para fazer o download dos modelos, consulte o site: www.5rm.eb.mil.br

INSCRIÇÕES