Família de Rio Negro necessita de ajuda com doações

A tarde do último dia 11 era pra ser emocionante para o rionegrense Luís Antônio Platner. O jovem de 28 anos de idade marcaria presença na escola aonde sua filha estuda para assistir a apresentação do Dia dos Pais. Mas no caminho, por volta das 15h15, Luís sofreu um grave acidente no bairro Bom Jesus, envolvendo a moto que pilotava e um caminhão bitrem que estava saindo do acostamento e o trancou, ocasionando a batida. Na garupa da moto estava a esposa de Luís, que sofreu lesões relativamente leves na perna e está se recuperando na casa da mãe, mas o jovem sofreu graves danos físicos.

Com o impacto do acidente, Luís quebrou a clavícula, a bacia, os pulsos e ainda teve sangramento interno. Também teve ferimentos leves na boca, mas por estar usando o capacete, felizmente o motociclista e a sua esposa não tiveram danos graves na cabeça. E como ficou preso nas ferragens do caminhão, Luís também teve problemas no pulmão. O rápido e eficiente atendimento do Corpo de Bombeiros foi fundamental para o salvamento dos dois jovens. O acidente ocorreu em uma rua próxima à casa da família. Luís relatou ao Click Riomafra na tarde da terça-feira (22) que não se lembra do ocorrido. O jovem ficou internado por quatro dias e realizou uma cirurgia na cidade de Campo Largo-PR.

COLABORE: A família reside na Rua Euriodice Pôrto Lopes, nº 364, no bairro Bom Jesus em Rio Negro. O telefone (WhatsApp) para contato é (47) 9 9226-5739, com Ivanilda Gabardo. Toda ajuda recebida será muito importante para a família.

Atualmente Luís está se recuperando em casa e conta com o importante apoio da atenciosa mãe, Ivanilda Gabardo, e também da sua irmã, que mora na localidade de São Lourenço, em Mafra, e precisou se afastar das atividades do cotidiano para cuidar do irmão. Luís também conta com a ajuda do cunhado, amigos e demais familiares que o visitam sempre que possível e acabam se tornando “enfermeiros”, já que o jovem está praticamente todo imóvel sem poder sair da cama. Luís depende de ajuda para se alimentar, tomar banho e para os cuidados pessoais. Uma enfermeira da prefeitura também o visita para fazer os curativos.

Na casa moram apenas o jovem e a mãe, que trabalha em uma empresa de fabricação de salgados e é a única fonte de renda da família, já que Luís trabalhava no interior da cidade nos finais de semana com o plantio de fumo sem possuir os benefícios da carteira assinada. Por esta razão a família necessita de ajuda com doações. Uma cama inclinável, um colchão e uma cadeira de roda já foram doados para a família. O motorista do caminhão envolvido no acidente – que também trabalha como autônomo e é conhecido da família –, assumiu o erro no ocorrido e colabora com a família na medida do possível dando assistência.

Como o jovem ficará em recuperação por mais meses, toda ajuda será bem-vinda. A família precisa de doações de alimentos, leite, lenços umedecidos e fraldas, além de remédios que não estão disponíveis gratuitamente na farmácia do SUS.

De acordo com a previsão dos médicos, serão pelo menos dois meses de recuperação em casa para “colar” a bacia e recuperar os demais ferimentos. Depois, aos poucos, Luís poderá utilizar a cadeira de rodas e realizar sessões de fisioterapia para voltar a se movimentar.

Colabore se você puder. Indique aos amigos para que uma corrente do bem seja formada.

Veja no mapa a localização da residência: