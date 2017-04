Feriado de Tiradentes aumentará em 10% o tráfego na BR-116

A Autopista Planalto Sul, concessionária do Grupo Arteris que administra a BR 116 estima para o feriado de Tiradentes um aumento de 10% (veículos de passeio) no número de veículos transitando na rodovia entre esta quinta-feira, dia 20 e domingo, dia 23, o que equivale a 58 mil veículos a mais para o período, desde Curitiba até Capão Alto, na divisa com o Rio Grande do Sul. Os horários de movimento intenso são de 15h às 19h de hoje e no retorno domingo entre 17h e 19h.

Alguns pontos de lentidão serão monitorados, como nos quilômetros 115, em Curitiba, 4,5, no entroncamento com a BR-280, Km 12 em Mafra, Km 133 em Santa Cecília, Km 184 no entroncamento com a BR-470 em São Cristóvão do Sul, e Km 245 em Lages. Nestes pontos veículos da concessionária prestarão apoio estratégico nos atendimentos e suporte ao usuário.

Em todo o período a equipe de operações da concessionária realizará monitoração e apoio aos usuários em pontos de interferência no tráfego, com disposição de viaturas em locais estratégicos, de acordo com a demanda.

Nos dois estados há restrição da Polícia Rodoviária Federal para execução de obras em todo o trecho concedido, algumas obras fixas permanecerão com interdição de pista durante o feriado, com operação de semáforos nos locais:

Km 1,9 em Mafra

Km 47 em Papanduva

Km 102 ao Km 109 na Serra do Espigão em Monte Castelo

Km 114 em Santa Cecília

Para saber mais sobre as condições de tráfego, solicitar atendimento ou obter outras informações, os usuários podem entrar em contato com a Autopista Planalto Sul pelo telefone gratuito 0800 6420 116. Pessoas com deficiência auditiva e da fala contam com serviço especial por meio do telefone 0800 717 1000.