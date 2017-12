A prefeitura de Rio Negro, através da Secretaria de Cultura e Turismo, realiza na próxima quarta-feira, 20 de dezembro, a grande festa de Encerramento da Programação Natalina de Rio Negro. O evento inicia às 13h30 na Praça João Pessoa.

A programação conta com Feira de Artesanato, uma ótima opção para comprar os presentes de Natal, adquirindo produtos únicos e de ótima qualidade. A Feira da Lua também estará presente, levando completa Praça de Alimentação com comidas típicas de nossa cidade. A equipe da Biblioteca Pública Professor Venceslau Muniz levará o Camarim de Pintura e diversas brincadeiras recreativas para as crianças.

A partir das 18h inicia o show com a Banda Mistura Retrô animando a programação. Às 19h acontece a premiação do Concurso Fotográfico Revelando Rio Negro “Rio Negro: Memórias, Cores e História” 2017. Papai Noel também estará presente recebendo as crianças em um espaço especial preparado no pavilhão de shows. Às 20h na Igreja Matriz Bom Jesus da Coluna acontece o Encontro de Corais, com a participação do Coral Anjos da Anunciação da Mãe Aparecida, Coral Cânticos de Louvor, Coral Luterano de Rio Negro e Coral Rio Negro. E encerrando a programação a partir das 20h30 o Grupo Marca Fandangueira sobe ao palco fazendo uma grande festa para toda a comunidade.