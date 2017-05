Festa do Trabalhador e Feira da Lua Especial de Aniversário são realizadas em Rio Negro

Na última segunda-feira, 1º de maio, Dia do Trabalhador, aconteceu em Rio Negro a Festa do Trabalhador e Feira da Lua Especial de Aniversário – 13 anos.

O evento reuniu um grande público na Praça João Pessoa que pôde conferir uma variedade de atrações.

Logo pela manhã, quem passou pela Praça João Pessoa encontrou diversos produtos artesanais, com uma grande variedade de presentes e utilidades. A Feira da Lua também iniciou cedo, disponibilizando completa Praça de Alimentação. A tarde iniciaram as atividades recreativas para as crianças, com Camarim de Pintura e os jogos promovidos pela Secretaria de Esportes e Lazer.

A programação musical iniciou com a Comunidade Resgate, que uniu o público em oração e comemoração. Em seguida subiu ao palco a Comunhão Cristã ABBA, trazendo uma linda mensagem de fé ao público, sendo a responsável por cantar o ‘parabéns’ a Feira da Lua. O momento foi marcado pelas homenagens da secretária de Educação, Cultura e Turismo, Esporte e Lazer, Jussara do Rocio Heide, que destacou a força da Feira da Lua em Rio Negro e o quão importante é esse trabalho para o resgate das tradições rionegrenses.

O vice-prefeito de Rio Negro, James Karson Valério, enalteceu os feirantes em sua fala, destacou as quartas-feiras como ponto de encontro da população, proporcionado pela atuação da Feira da Lua, nesses 13 anos de sucesso. Parabenizou e reforçou a parceria da Prefeitura. Logo após as homenagens e o ‘parabéns’ foi distribuído o bolo de aniversário a todos os presentes.

No fim da tarde, a Banda Blush animou o público com músicas clássicas e uma bela performance. Para encerrar a noite o Grupo Chinaredo apresentou uma variedade de músicas gaúchas, fazendo a alegria de todos.