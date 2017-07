Festa Julina do Quartel será realizada neste sábado em Rio Negro

A Prefeitura Municipal de Rio Negro, através da Secretaria de Cultura e Turismo e o 5º Regimento de Carros de Combate convidam a todos para a “Festa Julina do Quartel” que acontece neste sábado, 22 de julho, a partir das 15h, na Praça Santo Ângelo, em frente a 11ª Bateria de Artilharia Antiaérea Autopropulsada (próximo ao ginásio de esportes XV de Novembro).

Venha se divertir com a programação, aproveitar a completa praça de alimentação com diversas comidas típicas, com a presença da Feira da Lua, e as barracas das entidades rionegrenses, com venda de quentão, pinhão, bolos e doces, espetinho, pastel, aluske, cachorro quente, sanduíches, pipoca e muitas outras delícias.

As apresentações culturais iniciam às 16h com a Escola Municipal Tia Apolônia; às 16h30 a Apae de Rio Negro; às 17h a Escola Municipal João da Silva Machado e às 17h30 o Circo Social. E às 18h está programada a Grande Quadrilha com a participação de todos os presentes, venha trajado e se divirta com a dança.

Para animar ainda mais a festa, às 18h30 inicia o show com a dupla “Meninas de Rio Negro”, que seguirá por toda a noite. Além disso, haverá também área de recreação para as crianças com a presença do Camarim de Pintura e diversas brincadeiras. Para esquentar nesses dias frios, haverá uma grande fogueira. Esta é uma festa dedicada a toda a família, com muita animação, música e apresentações culturais, resgatando a tradição das festas juninas. Participe!