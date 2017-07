Festa Julina do Quartel teve grande público

O evento promovido pelo munic√≠pio de Rio Negro, em parceria com o 5¬ļ Regimento de Carros de Combate, contou com a participa√ß√£o de diversas entidades

No √ļltimo s√°bado, 22 de julho, aconteceu a Festa Julina do Quartel, em frente a 11¬™ Bateria de Artilharia Antia√©rea Autopropulsada. O evento promovido pelo munic√≠pio de Rio Negro, em parceria com o 5¬ļ Regimento de Carros de Combate, contou com a participa√ß√£o de diversas entidades.

O p√ļblico p√īde conferir uma grande variedade de comidas t√≠picas, apresenta√ß√Ķes culturais com a Escola Municipal Tia Apol√īnia, Escola de Educa√ß√£o Especial Sebasti√£o Malaquias Gomes – Apae de Rio Negro e com o Circo Social.

A tarde foi animada pela quadrilha formada pelo p√ļblico presente, que se divertiu na dan√ßa. A noite a dupla ‘Meninas de Rio Negro’ subiu ao palco apresentando diversos sucessos ao p√ļblico.

O evento contou com grande participa√ß√£o da popula√ß√£o autoridades locais e do comandante do 5¬ļ Regimento de Carros de Combate, tenente-coronel Jackson Rodrigues de Sousa Junior; e do comandante da 11¬™ Bateria de Artilharia Antia√©rea Autopropulsada, major Eduardo Faraco de Souza Bezerra.