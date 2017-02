Fiscais da Adapar encontram carga animal sem documentação sanitária e guia de trânsito em Rio Negro

Caminhão foi impedido de entrar no estado do Paraná tendo que retornar a sua cidade de origem

Na quarta-feira (01), fiscais da Agência de Defesa Agropecuária do Paraná – ADAPAR, durante uma abordagem de rotina na BR 116 no Km 01 (divisa entre PR e SC), encontraram em um caminhão uma carga de equinos sem documentação sanitária exigida para ingressar no estado do Paraná – exames de Momo, Anemia Infecciosa (AIE) – e sem a Guia de Trânsito Animal (GTA). No total eram 23 animais sendo que 18 não tinham a documentação exigida.

Os fiscais tomaram as medidas cabíveis impedindo a carga de entrar no estado, e o motorista do caminhão foi orientado a retornar a cidade de origem dos animais. Destacando que o Paraná é um estado livre das doenças Mormo e AIE, onde a ADAPAR executa o trabalho de defesa agropecuária desenvolvendo um conjunto de atividades que disponibilizam a informação necessária para o conhecimento, identificação ou prevenção de qualquer fator que interfira na saúde animal, com o objetivo de orientar as medidas específicas à prevenção, ao controle e à erradicação de enfermidades e garantir o padrão de qualidade da sanidade dos rebanhos do Paraná.

ANEMIA INFECCIOSA EQUINA (AIE)

A AIE é uma doença essencialmente crônica, embora possa se apresentar em fases hiperaguda, aguda e subaguda. Os sintomas – Os cavalos infectados podem apresentar febre de 40 a 41,1°C, hemorragias puntiformes embaixo da língua, anemia, inchaço no abdômen, redução ou perda de apetite, depressão e hemorragia nasal. A doença afeta também os asininos (jumentos e jumentas) e muares (burros e mulas). A transmissão ocorre por meio da picada de mutucas e das moscas dos estábulos, materiais contaminados com sangue infectado como agulhas, instrumentos cirúrgicos, groza dentária, sonda esofágica, aparadores de cascos, arreios, esporas e outros materiais, além da placenta, colostro e acasalamento. O animal infectado deve ser isolado e, posteriormente, sacrificado, pois é disseminador da doença.

MORMO OU LAMPARÃO

O mormo ou lamparão é uma doença infectocontagiosa dos equídeos causada pelo burkholdelia mallei, que pode ser transmitida ao homem e também a outros animais. Os sintomas mais comuns são a presença de nódulos nas mucosas nasais, nos pulmões, gânglios linfáticos, catarro e pneumonia. A forma aguda é caracterizada por febre de 42ºC, fraqueza e prostração; pústulas na mucosa nasal que se transformam em úlceras profundas com uma secreção, inicialmente amarelada e depois sanguinolenta; intumescimento ganglionar e dispneia. A forma crônica apresenta-se na pele, fossas nasais, laringe, traqueia, pulmões, porém de evolução mais lenta. Pode apresentar também localização cutânea semelhante à forma aguda, porém mais branda. A contaminação acontece pelo contato com material infectante (pus, secreção nasal, urina ou fezes). O agente penetra por via digestiva, respiratória, genital ou cutânea (por lesão). O germe cai na circulação sanguínea e depois alcança os órgãos, principalmente pulmões e fígado. Animais positivos deverão ser sacrificados imediatamente.

GUIA DE TRÂNSITO ANIMAL (GTA)

A GTA é um a documento oficial para transporte de animal no Brasil, que contém as informações sobre o destino e condições sanitárias, bem como a finalidade do transporte animal. Cada espécie animal possui uma norma específica para a emissão da guia de trânsito.