Grande público prestigiou a comemoração do Dia Mundial do Fusca em Rio Negro

O último domingo, 18 de junho, foi marcado pelo encontro de fuscas e derivados em comemoração do “Dia Mundial do Fusca”, celebrado no dia 22 de junho. Os 83 anos de criação deste carro icônico foram comemorados em grande estilo em Rio Negro. Na ocasião, o estacionamento do Parque Ecoturístico Municipal São Luis de Tolosa recebeu cerca de 90 fuscas e derivados, que ficaram em exposição durante todo o dia. Mais de 3.300 pessoas circularam pelo encontro.

Além da exposição dos veículos, o público também pôde aproveitar a variedade de produtos disponíveis no mercado de pulgas. O Cine Seminário realizou três sessões de cinema, com filmes clássicos e atuais. O Museu Histórico Professora Maria José França Foohs apresentou um acervo de peças e fotos que remontam a história do Fusca ao longo desses 83 anos. A tarde ainda foi animada pela apresentação do cantor Davison Worms.

O evento realizado pelo Relicários Boxer Clube, com apoio da Prefeitura Municipal de Rio Negro – Secretaria de Cultura e Turismo, foi um grande sucesso. Os organizadores agradecem a presença do público que abrilhantou o evento, aos proprietários dos veículos que vieram para a exposição, lembrando que cada um doou cinco quilos de alimentos não perecíveis, que serão destinados a uma instituição. Participaram veículos dos municípios de Rio Negro, Mafra, Curitba, São José dos Pinhais, Fazenda Rio Grande, Araucária, Madirituba, Quitandinha, Piên, Campo do Tenente, Lapa, Tijucas do Sul, Blumenau, Corupá, Indaial, Itaiópolis, Papanduva e Rio Negrinho.