Grupo de estudo sobre o novo Ensino Médio na Uninter Rio Negro

O curso é gratuito e terá início no dia 21 de agosto com inscrições. Será desenvolvido quinzenalmente, nas segundas-feiras das 20h30 às 22

Clique aqui e faça a sua inscrição

O Polo Uninter Rio Negro vem investindo no seu projeto de extensão e pesquisa. Para isso está ofertando a possibilidade de estudos interativos/colaborativos na modalidade presencial com o objetivo de levar graduandos de Licenciaturas e professores da região a compreender o conjunto de diretrizes do novo Ensino Médio.

O Grupo de Estudo será desenvolvido a partir de leituras e discussões sobre a Lei 13415/17 que cria novas regras educacionais, exclusivamente para o último nível da Educação Básica. Será coordenado pela especialista, professora Angela T. Holtz e pela Mestre em Educação, professora Gicele Ap. Wormsbecher.

Aos participantes, será ofertado certificado de extensão. Terá carga horária mínima de 20h, podendo ser ampliada, dependendo do volume de discussões ao longo do curso.

O curso será desenvolvido quinzenalmente, nas segundas-feiras das 20h30 às 22h, na sala 05.

Inscreva-se preenchendo o formulário online. O evento está aberto a toda comunidade gratuitamente. Participe!

